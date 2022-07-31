Американский экономист Джеффри Сакс: «Украина исчезнет с карты, либо начнется третья мировая»

Американский экономист Джеффри Сакс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В числе известных американцев, которые не согласны с официальной версией Белого дома событий на Украине, серьезное пополнение: экономист Джеффри Сакс предупредил, что конфликт на Украине не закончится поражением Владимира Путина. «Украина исчезнет с карты, либо начнётся третья мировая война», - дал он прогноз развития событий во время конференции Free Thoughts on the Future.

Примечательно, что Сакс считает виновным в развязывании нынешнего конфликта Запад, говоря, что для завершения военных действий есть только один вариант - НАТО должна признать, что не будет расширяться за счёт Украины. Высокомерие западного военного альянса, отказавшегося принять во внимание требования России по обеспечению ее безопасности - вот причина начала военных действий в центре Европы. И если Запад действительно хочет мира, считает Сакс, ему надо положить конец войне против России, но не на условиях НАТО, а с учетом интересов Москвы.

Кто такой Джеффри Сакс: Был американским

Списать это заявление американского экономиста на «плюрализм» мнений в США, дескать, мало ли что кто-то из маргиналов «прокукарекает», не получится. Потому что речь идет о весьма известном в политических кругах многих стран экономисте. Джеффри Сакс давал советы по переустройству экономики на рыночные рельсы и в Латинской Америке, и в Восточной Европе. Он был одним из ведущих консультантов польского антикоммунистического движения «Солидарность» и соавтором экономической программы первых правительств Польши после краха коммунизма. Но для нас важнее другое - американец был призван как консультант по экономическим реформам в Советском Союзе еще при Михаиле Горбачеве, а затем «по наследству» достался и Борису Ельцину, став в 1991-1993 годах советником и.о. премьер-министра Егора Гайдара и министра финансов Бориса Федорова по вопросам макроэкономической политики.

Итоги реформаторских усилий 90-х хорошо известны. Разумеется, не обошлось без конспирологических версий о том, что западные спецы-вредители нарочно угробили советскую экономику, чтобы устранить Россию как конкурента. И Сакс, как считали некоторые, был одним из тех, кто давал нашим младореформаторам заведомо плохие советы. Когда от его услуг российские власти отказались, он продолжил работу, и весьма востребованную, в структурах ООН, став одним из основных авторитетов по концепции устойчивого развития.

Архитектор «капитализма катастроф»

Одним словом, представить, что Сакса во время его работы на Москву «охмурили» некие невидимые силы, у которых он и пошел на поводу - чистый бред. Тем более, что есть свидетельства его весьма нелестных высказываний в прошлом в адрес нашей страны, когда вокруг, как он полагал, были только «свои». Не зря, видать, канадская журналистка Наоми Кляйн назвала Джеффри Сакса одним из архитекторов «капитализма катастроф» после того, как его рекомендации в Боливии, Польше и России привели к обнищанию миллионов людей. И вдруг - такое заявление о конфликте на Украине. Впрочем, не совсем вдруг - в июне он подписал открытое письмо с призывом прекращения огня в конфликте между Россией и Украиной. Напомним, что тогда западные лидеры говорили исключительно о том, что Киев должен победить Москву на поле боя.

Что же стоит за «прозрением» Джеффри Сакса?

Нынешний Запад явно обуреваем идеологическими страстями, которые были раньше присущи другим социально-экономическим формациям. Поэтому и не способен просчитать последствия своих же резких движений в глобальной экономической ситуации, когда зависимость от России кажется неочевидной, но оказывается фатальной. Рационализм и холодный расчет как достоинства и преимущества капитализма нынче у правящих западных элит не в чести. Но есть все-таки эксперты, которые понимают, к чему может привести безоговорочная поддержка украинского лидера в футболке цвета хаки. Вот они и предупреждают: надо остановиться, пока не поздно…

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