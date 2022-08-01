«Честь и слава дону Педру!», завистливый Боррель, сладостное пение Певчих, «Есть идея - есть ИКЕА», BLM + ЛГБТ = Кун Фу-цзы

Испанский премьер Педро Санчес призывает ходить без галстуков и таким образом экономить энергию. Фото: REUTERS

Европейские державцы по-прежнему являют энергический креатив. Испанский премьер Педро Санчес нашел способ сэкономить на охлаждении публичных зданий, явившись на пресс-конференцию без галстука. Он объяснил, что таким образом показывает пример: «Я без галстука. Это означает, что все мы можем экономить с точки зрения энергетики. И я попросил всех министров и всех чиновников и частный сектор, чтобы без необходимости они не использовали галстук. И так мы все будем экономить».

Премьер руководствовался старинным романсеро, повествующим о временах Реконкисты:

Девять лет дон Педро Санчес,

По прозванью Лев Кастильи,

Осаждает замок Кремлин,

Молоком одним питаясь.

И все войско дона Педра,

Девять тысяч кастильянцев,

Все, по данному обету,

Пьют одно лишь молоко.

Правда, от строгой диеты войско физически ослабло, и злые мавры торжествовали, но силу духа, выражающуюся в неуклонном следовании обету, кастильцам удалось сохранить. То же будет и сейчас, восклицая:

Sancto Jago Compostello!

Честь и слава дону Педру!

верные подданные дона будут отмечать свою духовную победу.

Правда, покойный В. В. Жириновский всегда носил галстук с чрезвычайно ослабленным узлом, так что дыхание ему он никоим образом не стеснял. Так наделенный пророческим даром Владимир Вольфович предвидел даже испанские трудности с air condition.

В Африку гулять

Реконкистой занят и компатриот премьера, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Хотя компатриот он весьма относительный. Родившийся в Мадриде дон Педро - кастильянец, тогда как Боррель - каталонец. То есть любят они друг друга, как собака палку. Что, впрочем, не мешает им проявлять единодушие в борьбе против угрозы с севера.

Узнав, какое приятное впечатление С. В. Лавров произвел на негров в ходе своего африканского турне, возревновавший ему Боррель решил произвести на них еще более приятное впечатление и немедля отправился в Африку. Но там его ждало разочарование. Высокий представитель сетовал: «Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной тому, что происходит, являются европейские санкции, и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное - что санкции ни при чем, и никто это не подхватывает».

Совершенно как жалобы Сальери -

Где ж правота, когда священный дар,

Когда бессмертный гений -

не в награду

Любви горящей, самоотверженья,

Трудов, усердия, молений послан -

А озаряет голову безумца,

С Смоленской площади.

Теперь С. В. Лаврову следует обеспокоиться, как бы завистник Боррель не подсыпал ему чего-нибудь нервно-паралитического.

Под звуки «Сирены»

Тем временем команда А. А. Навального - М. К. Певчих, Л. М. Волков, Ю. Б. Навальная и пр., учредившие в США фонд борьбы с коррупцией взамен запрещенного в России, объявили о намерении создать телеграм-канал «Сирена», посредством которого они, как это явствует из названия, будут завлекать мореходов сладостным пением. Согласно Гомеру, сирен было две - очевидно, Певчих и Навальная.

Поскольку прельстившегося пением сирен ждет страшная гибель, Роскомнадзор, который всегда думает о нас, скорее всего, запретит этот телеграм-канал, залепляя пользователям уши воском. Но любознательные, подобно хитроумному Одиссею, могут распорядиться включить VPN, накрепко привязать себя к мачте и в таком обездвиженном состоянии прослушать пение М. К. Певчих.

Сам же основатель и руководитель ФБК А. А. Навальный уже второй год как фактически обездвижен, пребывая в местах, где он возрождается к новой жизни, производя брезентовые рукавицы народного потребления. Отмечая высокое качество продукции, производимой им, а также другими з/к, руководители ФСИН предложили шире использовать лагерную экономику в импортозамещении. В соответствии с лозунгом «Есть идея - есть ИКЕА» продукция з/к может даже широко замещать изделия, продававшиеся прежде под торговой маркой шведского концерна.

Единственная проблема тут может быть связана с совершенно собачьими названиями товаров, которыми славилась ИКЕА. Их-то чем импортозаменить? Но как раз в местах, где возрождаются к новой жизни, с этим трудностей быть не может. В арестантском арго есть множество причудливых слов, которыми теперь можно назвать коврики, столы, табуреты и те же рукавицы.

Исправление имен (чжэнминь) насущно во многих делах, чему учит еще Конфуций: «В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного». А с помощью чжэнминь можно самосовершенствоваться и управлять государством. Конфуцианцы из нью-йоркского начальства поэтому призвали мужей из ВОЗ «переименовать оспу обезьян, дабы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ».

Воистину все в этом мире взаимосвязано. Читаешь: «BLM» или «ЛГБТ», а получается «Кун Фу-цзы». Главное - быть благородным мужем.