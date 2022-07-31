Полиция блокирует мост между Северным (Сербским) и Южным Косово Фото: Кадр видео

Обстановка на границе Сербии и Косово весь воскресный день 31 июля остается напряженной. Ближе к вечеру в соцсетях появились сообщения со ссылкой на жителей приграничных территорий об одиночных выстрелах. По неподтвержденным данным, в районе погранперехода Яринье огнестрельное ранение получил гражданин Сербии.

Сейчас пункты пропуска Яринье и Брняк закрыты. Сербская полиция разворачивает все автомобили, направляющиеся в сторону Косово. В свою очередь с противоположной стороны к погранпереходу стянут косовский спецназ.

С перебоями работает погранпереход Рудница, но там косовские таможенники приступили к обещанным ограничениям и пропускают автомобили исключительно с косовскими номерами.

В городе Косовска-Митровица, который расположен на севере Косово и разделен рекой Ибар на албанскую и сербскую части, вечером зазвучали сирены. Мост, соединяющий северную и южную половины города, заблокирован автомобилями. А с южной албанской стороны были замечены порядка 200 вооружённых активистов. Сирены воздушной тревоги работают и в других населенных пунктах северной части Косова, к этому добавились церкви и монастыри, которые на протяжении получаса беспрестанно звонили в колокола. Местные вспоминают, что в последний раз такое было в 1999 году.

В ближайшее время президент Сербии Александр Вучич планирует обратиться к нации с экстренным заявлением в связи с обострением обстановки в Косово. Также глава государства предупредил, что что полиция непризнанной республики в полночь может начать силовую операцию против сербов.

Ранее Вучич призвал стороны одуматься.

- Прошу албанцев одуматься, а сербов не поддаваться на провокации, прошу представителей крупных стран, признавших Косово, не допустить чтобы их подопечные спровоцировали конфликт, - заявил президент.

В Минобороны Сербии в свою очередь опровергли распространившуюся информацию якобы о том, что сербские военные перешли административную границу и находятся на территории Косово.

- Из-за большого объема дезинформации, которую администрация Приштины намеренно выпускает в эфир и которая распространяется через поддельные аккаунты в соцсетях и на некоторых сайтах, утверждается, что якобы имели место какие-то конфликты между сербской армией и так называемой «косовской полицией», Министерство обороны сообщает, что сербская армия не пересекала административную линию и никоим образом не вступала на территорию Косово и Метохии, - говорится в сообщении ведомства.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, с 1 августа по требованию властей Косово в непризнанной республике перестанут действовать документы, выданные МВД Сербии, а также начнут работать новые правила для въезда авто с сербскими номерами.

В последние месяцы обстановка между Сербией и Косово остается напряженной. Приштина активно перебрасывает спецназ с юга в северные части республики, граничащие с Сербией. На фоне этого вооруженные силы и полиция начали совместные антитеррористические учения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сербы получили огнестрельные ранения на пункте пропуска Яринье

Албанцы и сербы собираются группами в своих частях Косовска-Митровицы (подробнее)