Военная спецоперация на Украине 1 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года.

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Макеевка в ДНР. Как сообщили в штабе теробороны ДН, атака велась из реактивной системы залпового огня "Ураган", оснащенной противопехотными минами "Лепесток". Также отмечается, что сапёры зафиксировали мины на Свердлова и в поле рядом.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности двукратного падения урожая в стране. Политик отметил, что на сегодняшний день главной задачей является предотвращение глобального продовольственного кризиса. По его словам, пока Украине удается найти альтернативные пути для поставок своих зерновых.

Войска Донецкой народной республики закрепились на окраине поселка Пески в ДНР, сообщил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов. Он добавил, что войска ДНР уже приступили к зачистке секторов в Песках. Кроме того, первая Славянская бригада армия ДНР выдавливает противника с позиций под н.п. Невельское.