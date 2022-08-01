Гештальты наголо, или Олигарх на грани нервного срыва

Алексей Серебряков в роли наделавшего делов биоинженера. Фото: Кадр из фильма

В отличие от телеканалов онлайн-кинотеатры выдают премьеры одну за другой даже летом. Два сериала уже вовсю идут, а еще один вот-вот начнется.

«Наследие»

Фантастика, постапокалиптика

Режиссер: Алексей Голубев.

На земле беда: дети едва доживают до 12 лет. Человечеству грозит вымирание. И тогда был запущен проект «Наследие»: ученые настрогали в пробирках детей, погрузили их в сон и отправили на 100 лет вперед. А заодно и себя отправили. Каково же было их удивление, когда проснувшиеся детки организовались в тоталитарное общество с жестокими нравами. Но шанс все исправить, конечно, еще есть. В ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Катерина Ковальчук.

Первые серии показались несколько нудноватыми, но поклонники жанра, скорее, всего, будут в восторге.

Где смотреть: Premier с 28 июля.

«Бедный олигарх»

Максим Лагашкин (слева) и Владимир Сычев отлично смотрятся в дуэте. Фото: Кадр из фильма

Комедия

Режиссер: Гайк Асатрян («Ресторан по понятиям»).

Помнится, пандемия коронавируса только началась, а наши сериальщики уже сваяли пяток сериалов на злобу дня. Вот и сейчас они торопятся осмыслить текущие реалии.

Итак, русский олигарх, сколотивший состояние на торговле природными ресурсами (Владимир Сычев), живет в особняке в Англии и бездельничает с утра до вечера. Шампанское льется рекой. И вдруг - бац! - западные санкции. Счета арестованы, даже мебель из особняка вынесли. Как теперь жить?! Хорошо хоть верный дворецкий Адам (Максим Лагашкин) рядом...

Для сериала, который сочиняли второпях, «Бедный олигарх» очень даже ничего. Юмор преимущественно среднего уровня (хотя встречаются и достойные шутки), но Сычев и Лагашкин отлично спелись в дуэте и выжимают из сценария максимум возможного.

Где смотреть: Premier с 26 июля.

«Закрыть гештальт»

Слева направо: отец и сын - в кино и не такое бывает (Денис Власенко и Александр Ильин-мл.). Фото: Кадр из фильма

Мистика, драмеди

Режиссер: Максим Пежемский («Проект «Анна Николаевна»).

Менеджер автосалона Федор Ярцев (Александр Ильин-мл.) падает с 20-го этажа, но остается жив, не получив ни царапины. Но теперь его преследуют призраки давно скончавшихся людей. Это, например, теща, школьный физрук, бандит из 90-х. Ярцев вынужден всем им помогать уйти наконец в мир иной - иначе не отстанут. Заодно ему приходится разбираться с застарелыми болевыми точками в своем сознании (то есть закрыть те самые гештальты) и налаживать отношения с отцом, которого он никогда не знал. Причем отец предстает в теле юноши (Денис Власенко). Сериал, исследующий конфликт отцов и детей и проблему принятия человеком себя, обещает быть одной из самых любопытных премьер этого лета.

Где посмотреть: «Кинопоиск» и Okko с 4 августа.