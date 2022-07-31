Вера Брежнева прервала молчание после сообщений о разводе с Меладзе: "Такое количество боли"

Вера Брежнева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева впервые высказалась после сообщений о разводе с Константином Меладзе. Певица, несколько месяцев назад переехавшая в Италию, поделилась своими переживаниями.

Вера Брежнева после побега из России крайне редко выходит на связь с поклонниками. И вот недавно певица все же решила рассказать, что с ней происходит.

"Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом", - поведала артистка.

Жизнь блондинки из "ВИА Гры" сейчас действительно кардинально изменилась. Еще несколько лет назад у исполнительницы не было свободной минутки из-за плотного гастрольного графика, но любящий и любимый муж Константин Меладзе всегда был рядом.

Теперь Вера не появляется на публике, а про ее личную жизнь чего только не говорят. Дошло до того, что сплетники сообщили о разводе Брежневой. Выдвигались даже предположения, что разлад в семье случился из-за того, что Меладзе перевез в Италию не только троих детей от первого брака, но и бывшую жену Яну Сумм. Дескать, композитор поселил женщину и отпрысков на вилле в Форте-дей-Марми.

Вера не стала комментировать приезд соперницы. А вот откровения блондинки о глобальных изменениях в жизни публику напугали. Она отметила, что старается сохранять любовь внутри, несмотря на боль.

"Все мы сейчас проходим сложный период. Сейчас я уже не та, что была всего два месяца назад. Такое количество боли не может не изменить человека. Но я стараюсь бережно, нежно и трепетно оберегать любовь, которая есть внутри меня. Любовь, добро и свет", - добавила певица.