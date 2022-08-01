Герои спецоперации «Z»: рядовой ДНР Мастеренко выбил националистов из мощного укрепрайона

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и Народной милиции Донецкой Народной Республике дают самую высокую оценку.

«Недорубленный лес опять вырастает», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Ненависть затмевает рассудок».

ПОКАЗАЛ ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО В БОЮ

Подполковник Минобороны России Роман Разваляев

Подполковник Минобороны России Роман Разваляев Фото: Минобороны РФ

«Подполковник Роман Разваляев в составе подразделения войск Связи ВС РФ в условиях, характеризующиеся высокой вероятностью нанесения противником огневого поражения руководил развертыванием сети связи в освобождаемых от украинских националистов районах в интересах наступающих группировок российских войск. Украинские националисты, в попытке лишить командование группировок российских войск устойчивых каналов управления и взаимодействия, подвергли артиллерийскому обстрелу командный пункт подразделения российских войск.

Проявляя мужество и отвагу, не взирая на угрозу жизни и здоровью, под продолжительным огнём украинских неонацистов, Роман Разваляев организовал эвакуацию подчиненных в укрытие. Не смотря на тяжелую контузию и полученную минно-взрывную травму, Роман своевременно вызвал по радиостанции медицинскую помощь, благодаря которой были сохранены жизни семи членам рабочей группы. Сам Роман в свою очередь продолжил выполнение боевой задачи, обеспечил устойчивый канал связи между группировками, что позволило российским военнослужащим перейти в контрнаступление и разбить врага».

https://disk.yandex.ru/i/92aum0G8gTDBPg - Командир танкового взвода 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии старший сержант Андрей СУЛОХИН

ПОБЕДИЛ В НЕСКОЛЬКИХ ТАНКОВЫХ ДУЭЛЯХ

Старший сержант ДНР Андрей Сулохин

Командир танкового взвода 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии старший сержант Андрей СУЛОХИН Фото: Минобороны РФ

«Командир танкового взвода 1 армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики гвардии старший сержант Андрей Сулохин ушел в народное ополчение защищать родной Донбасс в 2015 году. Выбора кем быть для него не существовало, потому, что за долго до этого он мечтал поступить в военное танковое училище. Мечта сбылась. Сейчас подразделение, которым командует военнослужащий является одним из лучших в бригаде. Основные задачи, которые решает танковое подразделение старшего сержанта Андрея Сулохина – поддержка наступающей пехоты ДНР, уничтожение укрепрайонов, блиндажей и техники противника. Самым памятным из многих для Андрея является бой под Авдеевкой. Тогда, работая во взаимодействии с пехотными подразделениями и расчетами беспилотных летательных аппаратов, за один день его танк поразил больше десяти единиц неприятельской техники. На счету Андрея несколько танковых дуэлей, в которых его экипаж вышел победителем».

https://disk.yandex.ru/i/bmdIdvg41BvD6g - Огнеметчик подразделения 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай МАСТЕРЕНКО

ВЫБИЛ ОГНЕМ ПРОТИВНИКА ИЗ УКРЕПРАЙОНА

РЯДОВОЙ ДНР Николай Мастеренко

Огнеметчик подразделения 1 армейского корпуса Народной милиции ДНР Николай МАСТЕРЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Огнеметчик подразделения 1 армейского корпуса Народной Милиции ДНР Николай Мастеренко служит в корпусе Народной милиции ДНР с 2016 года. До этого он много лет работал на местной железной дороге монтёром пути. Защищая родной Донбасс Мастеренко неоднократно проявил мужество и героизм. В одном из боёв его подразделение, прикрывая пехоту, обеспечило плацдарм для наступления главных сил, что помогло выбить военнослужащих ВСУ из мощного укрепрайона и взять его под контроль союзных сил».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В «32-ом Центральный военно-морском клиническом госпитале» филиале Главного военного клинического госпиталя им.Н.Н.Бурденко выступила народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Она провела творческую встречу с военнослужащими-участниками специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой Народных Республик.

«Мне очень приятно быть в этой аудитории, видеть ваши улыбающиеся лица, хочу пожелать, что бы все, что вы делаете, приносило пользу. Что бы вы сами никогда не пожалели, что выбрали такую настоящую профессию. Страна гордится вами…», - сказала Лариса Долина, обращаясь к собравшимся в зале военнослужащим и медицинскому персоналу военного госпиталя.

Народная артистка исполнила известные песни, в том числе «Погода в доме», «Эй моряк, ты слишком долго плавал», «На танец». По завершению концертной программы, Лариса Долина пообщалась с военнослужащими, выразила слова благодарности и гордости за героизм проявленный в ходе выполнения спецоперации.

В беседе с журналистами народная артистка отметила, - «Поздравляю всех с Днем Военно-морского флота. Хочу пожелать всем мирного неба, пожелать вам счастья, здоровья. Пожелать всем кто выбрал эту профессию, что б вы никогда об этом не пожалели, попутного ветра всем вам».