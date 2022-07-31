Мария Захарова призвала Приштину и НАТО к прекращению провокаций на границе с Сербией

Мария Захарова
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" призвала Приштину и НАТО к прекращению провокаций на границе с Сербией.
В частности, она отметила, что принудительная замена документов местных сербов в Приштине - очередной шаг к вытеснению сербского населения из Косово.
- Могу повторить, что решение так называемых властей Приштины начать 1 августа необоснованные дискриминационные "правила" о принудительной замене личных документов местных сербов - очередной шаг к вытеснению сербского населения из Косово.
Также представитель дипломатического ведомства считает, что лидеры "косоваров" преднамеренно идут на обострение, чтобы "запустить силовой сценарий".
- Мы призываем Приштину и стоящие за ней власти ЕС и НАТО к прекращению провокаций и соблюдению прав сербского населения, - заявила Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда".
Ранее сайт KP.RU писал, что Мария Захарова заявляла, что на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно "нейтрализовать косовоалбанскими руками".
Напомним, 31 июля на границе Косово и Сербии начала нарастать напряженность. По сообщениям местных СМИ, сейчас там слышны выстрелы, а в городах включили сирену. Тем временем, Минобороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации с самопровозглашенным Косово.
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