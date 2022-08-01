«Невежество и высокомерие»: В ЕС заявили о политическом закате Европы

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль заявила, что невежество и высокомерие лидеров европейских государств не позволяют им увидеть истинный расклад сил на геополитической карте мира.

Дипломат уверена, что на первые места на международной арене выходят азиатские страны, а лучшие времена Европы канули в Лету.

– Сейчас я работаю над книгой с предварительным названием «Реквием по Европе», потому что той части света, в которой я выросла и которой я была преданной, больше не существует, – рассказала Кнайсль в интервью Asia Times.

Она также заявила, что у ее европейских коллег напрочь отсутствует геополитическое мышление, вместо которого в головах давно укрепился евроцентризм. Естественно, что при таком раскладе ничего хорошего получиться не могло.

– Дипломатия – это сохранение каналов связи вопреки всему и при любых обстоятельствах, – напомнила Кнайсль и посетовала, что этого принципа в Европе уже давно никто не придерживается.

По ее мнению, единственные, кто занимаются настоящей дипломатией в данный момент, это члены правительства Турции.

Кроме того, Кнайсль считает, что Евросоюз стал придатком американской политики в Европе и теперь страдает от санкций, инициаторами которых явились США. При этом она призывает не забывать, что американское правительство действует исключительно в своих интересах, а страны альянса в самом скором времени рискуют получить антиправительственные протесты и массовые беспорядки на фоне ухудшения жизни своих граждан.