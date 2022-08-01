Экс-помощник Елизаветы II сделал сенсационное заявление: в женитьбе принца Гарри виновата смерть принцессы Дианы

Свадьба Принца Гарри и Меган Маркл состоялась в мае 2018 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший помощник королевы Великобритании Дики Арбитр заявил, что принц Гарри никогда не женился бы на Меган Маркл, если бы его мать принцесса Диана осталась жива. По мнению Арбитра, жизненный путь Гарри в таком случае изменился бы довольно сильно.

– Если бы принцесса Диана была жива сегодня, мы бы не проходили через это. Я сомневаюсь, что Гарри женился бы на Меган, потому что Гарри не был бы в том состоянии, в котором он был в результате смерти его матери, он бы пошел совершенно другим путем, – приводит слова экс-помощника королевы британский таблоид The Mirror.

По мнению Арбитра, принцесса Диана мыслила в правильном направлении, а принц Гарри в детстве был «очень разумным».

На момент трагической гибели принцессы Дианы Гарри было 12 лет, и смерть матери, по словам знакомых с королевской семьей, очень сильно повлияла на мальчика.

Помимо неодобрительного высказывания о браке принца Гарри и его последствиях для королевской семьи, Арбитр также резко высказался в адрес телекорпорации BBC в связи со скандалом вокруг журналиста Мартина Башира, который пошел на фальсификацию фактов, чтобы получить согласие принцессы Дианы на эксклюзивное интервью.

Напомним, чтобы втереться в доверие к принцессе, Башир заявил, что няня принцев Гарри и Уильяма Александра Петтифер, известная под именем Тигги Легге-Бурк, состояла в интимной связи с отцом мальчиков принцем Чарльзом.

– Позорно, что BBC потребовалось 27 лет, чтобы принести извинения Тигги Легге-Бурк, как и тот факт, что ей действительно пришлось обратиться в суд и раскрыть некоторые свои личные данные. На высших уровнях BBC царит высокомерие и уверенность, что им это сойдет с рук, – заявил Дики Арбитр.