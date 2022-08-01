Власти Сербии и самопровозглашенного Косова пришли к компромиссу

Полицейские на улицах города Косовска-Митровица. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мир, с напряжением следивший за развитием событий в Сербии, облегченно вздохнул: власти самопровозглашенного Косова решили отложить запрет на сербские документы до начала сентября.

Ранее было заявлено, что с 1 августа правительство частично признанной республики запускает процесс запрета на документы, выданные в Сербии, которая продолжает считать территорию Косова своей. Кроме того, планировалось заставить автовладельцев сменить на транспортных средствах сербские номера на знаки республики с соответствующей символикой.

По мнению официальных представителей Сербии, нововведения косовских властей направлены на то, чтобы полностью изгнать с территории Косова и Метохии этнических сербов.

В ответ на это сербы, проживающие в регионе, стали готовиться к защите своих прав и отрытому противостоянию с косовскими властями: на дорогах появились баррикады, раздались выстрелы. Косово и Сербия начали стягивать силы к границе.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к международному сообществу с призывом оказать влияние на правительство непризнанной республики.

В конце концов, власти Косова решили на месяц отложить решение вопроса с документами и перерегистрацией автомобилей.

– Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова, – заявили косовские власти.

В свою очередь президент Сербии обратился со словами благодарности к тем, кто так или иначе помог разрешению конфликта и не дал ему перейти в фазу открытого военного противостояния.

– Я хочу поблагодарить тех, кто поддерживал Сербию, тех, кто был прав и придерживался правильных взглядов. Особенно я хочу поблагодарить представителей министерства иностранных дел Российской Федерации, которые отреагировали очень корректно. Как бы ни было тяжело, сдаваться мы не будем, Сербия победит, – сказал Вучич.

Самопровозглашенная республика Косова возникла на территории Сербии в 2008 году после того, как албанские структуры в регионе объявили о своей независимости. Часть стран, например, США, Британия и большинство членов ЕС, признала право Косова на суверенитет; другие государства, в том числе Россия и Белоруссия продолжают считать спорную территорию частью Сербии.

В 2013 году Сербия и Косово подписали договор о нормализации отношений, однако с приходом к власти в непризнанной республике в 2020 году Альбина Курти, вся политика которого направлена на противостояние с Сербией, все переговорные процессы были свернуты, а договоренности потеряли силу.

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