Трамп сильно сэкономил на похоронах матери своих детей

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Профессор социологии Брук Харрингтон из британского города Дартмут, предпочитающая, чтобы ее называли налоговым исследователем, заявила, что 45-й президент США Дональд Трамп умудрился здорово сэкономить на похоронах своей бывшей супруги Иваны.

По словам Харрингтон, Ивану Трамп, скончавшуюся в результате несчастного случая 14 июля, похоронили на территории принадлежащего Дональду Трампу гольф-клуба в Нью-Джерси. А согласно законам штата, на кладбища распространяется налоговая льгота, причем неважно, сколько человек похоронено на территории, обозначенной как «кладбище».

По заявлению британского таблоида Daily Mail, впервые о планах создания семейного кладбища на территории городка Бедминстер Трамп заявил еще в 2007 году, и теперь могила Иваны Трамп, матери троих старших детей бывшего президента США, расположена неподалеку от первой площадки для игры в гольф.

– Итак, я проверила налоговый кодекс штата Нью-Джерси, и, друзья, это тройное уклонение от уплаты налогов. Имущество, подоходный налог и налог с продаж – все исключено, – написала в Twitter Брук Харрингтон.

Впрочем, сэкономить на земле для гольф-клуба Трампу удалось не только на похоронах бывшей супруги – согласно договору, подписанному им с властями Бедминстера, данная территория и так освобождена от налогов, поскольку официально считается сельскохозяйственными угодьями.