Американку арестовали за то, что она оставила в жару собаку на балконе

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В США арестовали местную жительницу Седро-Вулли. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными первой степени. Женщина готовилась ко дню рождения сына. Чтобы 5-летняя собака по кличке Энцо не путалась под ногами – заперла ее на балконе, несмотря на предупреждения синоптиков о жаре. В предпраздничной суете вскоре американка и вовсе забыла о питомце.

Соседи позвонили в полицию по контролю за животными и сообщили о бедственном положении собаки, у которой начались судороги и пошла пена изо рта. Приехавшие офицеры госпитализировали животное, но помочь ему уже не смогли. В отделении неотложной медицинской помощи измерили температуру Энцо и ужаснулись. Температура составляла не менее 107 градусов Фаренгейта (почти 42 градуса по Цельсию)— максимальная температура, которую мог определить ветеринарный термометр, согласно судебным документам - сообщает U.S.News.

Офицеры провели осмотр места происшествия. Оказалось, что миска под воду у собаки долгое время пустовала. С помощью инфракрасной тепловизионной камеры также измерили температуру на полу балкона – она была равна 55 градусам по Цельсию. Теперь все эти данные будут главными доказательствами стороны обвинения в суде.

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