40 дней назад умер певец Юрий Шатунов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

40 дней назад умер певец Юрий Шатунов. В Москве на Троекуровском кладбище 1 августа прошло сразу несколько панихид по солисту «Ласкового мая». Проход к могиле легендарного певца оставался свободным, на службу к 10 утра собрались поклонники музыканта - около 500 человек. В 11 часов приехал еще один священник – и тоже читал молитву. Одни поклонники сменяли других. За два часа прошло около тысячи человек. На 12.30 запланирована еще одна панихида. Ожидается, что весь день поклонники будут посещать могилу певца.

В Москве на Троекуровском кладбище 1 августа прошло сразу несколько панихид по солисту «Ласкового мая». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возраст собравшихся людей в основном – от 40 лет и старше. Многие принесли белые розы, шары и даже огромного плюшевого медведя. Фанаты заказали много венков: на одном из них надпись «народному артисту». Как известно, при жизни Юрий Шатунов не успел получить регалий, поэтому его поклонники сами называют певца – народным артистом.

Проход к могиле легендарного певца оставался свободным, на службу к 10 утра собрались поклонники музыканта - около 500 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа фанаток организовала красивый ритуал: одновременно в небо выпустили 10 белых голубей. Поклонницы выпустили в небо голубей со словами: «Царствие небесное новопреставленному Георгию». Юрий Шатунов крещен и отпет под именем Георгий. Голуби сначала разлетелись, а чуть позже на небе объединились в стайку.

За два часа прошло около тысячи человек. На 12.30 запланирована еще одна панихида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время панихиды нашлись те, кто снимал на видео происходящего или вел прямую трансляцию в социальных сетях. Поклонница Шатунова Светлана некоторых одергивала: «Не надо превращать поминки в шоу!» Кто-то молча на время убирал телефон, но большинство не реагировали на замечания: «Снимаем для себя и тех, кто не смог прийти».

Группа фанаток организовала красивый ритуал: одновременно в небо выпустили 10 белых голубей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Священник после чтения молитвы обратился к собравшимся: «Кто-то вырос на песнях Юрия, и будет помнить его творчество – это бессмертный шедевр. Когда будет направляться в сторону выходу – получите пакетики для поминовения». Все, кто пришел утром к могиле Шатунова получили небольшие наборы: в них конфеты и текст молитвы «Величание».

Многие уже ушли. Но вокруг могилы остаются люди: пока еще не расходятся, общаются, кто- то слушает песни Юрия Шатунова. Фан-группа женщин пришли в футболках с фото солиста «Ласкового мая». Людмила рассказала нам: «Я приехала с Сахалина. У меня отпуск. На похороны не смогла, а теперь взяла отпуск. Познакомилась с людьми, все мы любим творчество Юрия, общаемся много лет в социальных сетях. Будем здесь стоять весь день. Запланировано несколько панихид».

Все, кто пришел утром к могиле Шатунова получили небольшие наборы: в них конфеты и текст молитвы «Величание». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ожидается, что весь день на Троекуровском кладбище поклонники будут вспоминать Юрия Шатунова. Уже прошло несколько панихид – их провели разные священники.