«Вирусологический прорыв»: болезнь Байдена изумила и испугала ученых

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

В научной и медицинской среде обсуждают событие последних июльских дней: 30-го числа президент США Джо Байден получил положительный тест на коронавирус. Казалось бы: что тут такого? Весь мир накрыла волна очередной разновидности «омикрона». Но загвоздка вот в чем. Известный пациент заболел 21 июля. Прошел лечение. 27 июля получил отрицательный тест и был признан выздоровевшим. А через три дня - снова здравствуй, коронавирус!

Неужели пандемия ковида породила монстра, способного повторно заражать только что перенесших болезнь?! Специалисты успокаивают: нет. Судя по всему, дело в особенностях лечения Байдена, пояснила в своем телеграм-канале российско-американский ученый, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Президенту США давали противовирусный препарат паксловид. Это разработка компании «Пфайзер», которая на сегодня считается самым эффективным лекарством для борьбы с коронавирусом. Препарат прошел клинические исследования в разных странах мира и доказал способность активно уничтожать возбудителя COVID-19. За счет этого добровольцы быстрее выздоравливали и в большинстве случаев избегали тяжелых осложнений «короны».

По протоколу лечения паксловид нужно начинать принимать в первые дни болезни, курс длится 5 суток. По-видимому, пожилым людям, чей организм ослаблен, требуется более длительный срок приема таблеток, считает Анча Баранова. Например, 7 дней. Иначе происходит вирусологический прорыв. Упрощенно говоря, к 5-му дню вируса в организме мало, но уничтожен он не полностью. При низкой концентрации вирусных частиц тест выдает отрицательный результат, пациента признают здоровым. Лекарство больше не дают. И затаившиеся «остатки» снова начинают размножаться.

Президенту США давали противовирусный препарат паксловид. Это разработка компании «Пфайзер». Фото: REUTERS

Такой поворот таит в себе как минимум три опасности.

- Во-первых, если переболевшего не тестируют каждый день, как Байдена, то он, снова став заразным, может передавать вирус окружающим (насколько активно, мы пока не знаем - вирусная нагрузка у лиц с прорывной инфекцией не измерена).

- Во-вторых, если ковид опять поднял голову, а человек уверен, что выздоровел, то дальше будет переносить инфекцию на ногах (списывая симптомы на усталость, стрессы и т.п.). Так можно заработать опасные осложнения на сердце и другие органы.

- В-третьих, некоторые ученые уже задались вопросом: а не проходит ли вирус «школу выживания», если после лечения снова начинает размножаться? Иными словами, может, он адаптируется, приобретает устойчивость и оставшиеся вирусные частицы станут еще лучше заражать и еще успешнее уклоняться от иммунитета и лекарств? На этот вопрос ответа пока нет.

Однако в любом случае к терапии для людей с ослабленным здоровьем, включая пациентов старшего возраста, очевидно, следует подходить более внимательно, считают специалисты. Возможно, изменять стандартную схему приема, продлевать ее.

А КАК У НАС?

В России паксловид не зарегистрирован. Но у нас одобрены два его аналога - скайвира и миробивир. В инструкциях к обоим лекарствам сказано, что принимать их нужно под контролем врача в течение 5 дней. У таблеток немало противопоказаний и побочных эффектов.