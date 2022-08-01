В Кремле ответили на вопрос о госпитализации Чубайса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич, как известно, в Кремле обычно внимательно следят за своими бывшими сотрудниками, за их судьбами, - с такого утверждения журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в понедельник, 1 августа, и продолжил. - Анатолий Чубайс был главой Администрации Президента России. Занимал другие высокие должности. Как в Кремле отреагировали на госпитализацию в реанимацию Анатолия Борисовича? Где его лечат? Может, надо помочь? Какая есть информация у вас на этот счёт?

- Мне неизвестно, чтобы были какие-то обращения за помощью, - сказал Песков. - Безусловно, это печальная новость. Желаем ему скорейшего выздоровления.

Но, в то же время, мы не владеем деталями.

- Но, если обратятся, вы поможете? - задал я вопрос.

- Естественно, он - российский гражданин, - ответил пресс-секретарь. - И, по мере возможности, мы пытаемся помогать всем российским гражданам.

- Да, мы это знаем. Спасибо вам.

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