«Наше мероприятие - это праздник»: в Москве прошло ралли ретро-автомобилей

Фото предоставлено ПАО «НК «Роснефть»

В воскресенье в парке Горького при поддержке нефтяной компании «Роснефть» стартовало ралли коллекционных автомобилей «Столица». В гонке приняли участие более 70 экипажей на ретро автомобилях, среди которых как непревзойденная советская классика, так и шедевры мирового автопрома.

Напомним, это единственная официальная серия соревнований на ретро-автомобилях в нашей стране, в которой уже приняли участие около 300 спортсменов. Гонки проходят с 2016 года. Самому молодому члену экипажа было 8 лет, а самому старшему - 74.

СУХОПУТНЫЕ КОРАБЛИ

«Мы считаем, что наше мероприятие - это праздник. Праздник для всех: для участников, для зрителей, для организаторов. И мы, как организаторы, делаем все, чтобы этот праздник был ярким, эмоциональным и добрым, - отметил председатель комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский.

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

…В это время на Пушкинскую набережную в парке Горького прибывали уникальные образцы мировой автомобильной промышленности 1930–1980-х годов. Степенные «Победы», «Москвичи» и «Волги» (те самые – с оленями на капоте), благородные «Мерседесы», напружиненные «Порше» и «Феррари», «ушастая» «Татра», и легендарные американские машины-гиганты – «Форды», «Олдсмобили» и «Линкольны». Участие в соревновании приняли около 150 представителей сообщества любителей классических автомобилей – от известных коллекционеров и реставраторов до владельцев семейных раритетов.

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

«Линкольн Континенталь» 1975 года выпуска. Очень комфортабельная машина, плывет как корабль, - с любовью поглаживает автомобиль Алексей Юрков. - Длинна - 5,8 метра. Купе, но достаточно прикольная. Объем двигателя - 7,5 литров. К тому времени уже началось сокращение мощности моторов и с 300 лошадиных сил в данном случае его сократили до 212».

На сегодня в коллекции Алексея 12 машин. Самая старая 1950 года выпуска - Роллс-Ройс Сильвер Клауд первого поколения. Коллекционер уже три года принимает участие в автопробегах. Зачем? Это праздник выходного дня: владелец готовит машину, 80 – 100 километров за день проезжает по Москве, общается со зрителями…

Причем, у зрителей ретро-автомобили вызывают неподдельное восхищение!

«Будто в середину 20-го века попал. Да, сейчас машины более комфортные. Но в те времена конструктора гораздо больше внимания уделяли эстетике. Смотрите какие линии», - привлекает внимание к «Ягуару» Юрий Осипов.

ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ «МЕРСЕДЕСА»

Автопробег стартовал ровно в полдень, первый на старте - экипаж «Роснефти» на стилизованной «Победе». Каждую минуту из парка имени Горького выезжает по одному автомобилю. Соревнование включает ориентирование на местности без помощи навигатора, поиск ряда надписей (в данном случае – букв на столбах), а также фигурное вождение на закрытых площадках. Причем, в контрольные точки необходимо приехать не позднее назначенного времени, но и не раньше.

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

Корреспондент «КП» передвигался с экипажем №115, который состоит из Олега Горшколепова и штурмана Екатерины Герасимовой на 250-ом «Мерседесе» 1967 года выпуска. Олег более 15 лет собирает ретро-автомобили. Обладает большой коллекцией советских авто, в которой представлены «Волги», «Чайки» и «Победы». Раритетный «Мерседес» приобрел минувшей зимой.

Удивительные ощущения начинаешь испытывать, когда понимаешь, что не только панели, но и рамы в дверях и лобовом стекле деревянные.

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

«Куплен «Мерседес» в Москве, привезен Россию в 2007 году из Монако. Машина не сильно «копаная» - с абсолютно родным, не перешитым, салоном. Свежепокрашенная, но в ней ничего не варилось, не менялось, - отметил Олег. - В ретро-ралли принимаем участие регулярно, но больше на автомобилях ГАЗовского производства. Увлечение с детства. Всегда нравились машины».

АЗС С «ЗЕРНОМ»

Одной из остановок на маршруте стал современный автозаправочный комплекс «Роснефти» на Минской улице. Участник ралли перекусили в кафе «Зерно». В этих закусочных нового формата помимо традиционных и уже полюбившихся горячих хот-догов и свежесваренного кофе предлагаются сэндвичи, пицца на хрустящем тесте, свежая выпечка и десерты. Новый формат кафе «Зерно» сфокусирован на формировании на АЗС комфортной среды для полноценного отдыха в дороге.

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

Участники ралли смогли также заправить автомобили фирменным топливом Pulsar, которое хорошо подходит как современным, так и классическим автомобилям. Технология позволяет не только увеличить срок службы двигателя, но и оптимизировать процесс образования топливно-воздушной смеси, обеспечивая ее максимально эффективное сгорание. Высокооктановый бензин Pulsar-100 является официальным топливом команды LADA Sport ROSNEFT, выступающей в Российской серии кольцевых гонок. Его также выбирают и другие участники профессиональной серии, отмечая безотказную работу двигателей технически сложных автомобилей, чувствительных к качеству горюче-смазочных материалов. Сейчас топливо Pulsar продается на АЗС «Роснефти» в 31 регионе России (от Санкт-Петербурга до Приморского края).

ЛОШАДИНЫХ СИЛ? ДОСТОЧНО

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

В ретро-ралли принимали участие и звезды российской эстрады. Среди них - Родион Газманов.

«Друзья пригласили. Машина Роллс-Ройс Корниш, 1971 года выпуска. Знаете, что написано в буклете о том, сколько у него лошадиных сил? «Достаточно». Это такой английский юмор, - смеется певец.

Но почтенный возраст автомобилей не отменяет серьезного отношения их владельцев к самой гонке. В экипаже №115 Екатерина Герасимова каждые несколько секунд подсказывала Олегу Горшколепову: «Через 800 метров «штаны» направо», «Опережение 20 секунд», «Впереди «крест» налево», «Точка пробилась?» К концу третьего часа ралли штурман призналась, что устала говорить.

Фото: Александр ЗЮЗЯЕВ

Да и техника изредка давала сбой. На втором пит-стопе выяснилось, что один из «Ягуаров» «закипел», а на старте последнего этапа шикарный Паккард 1937 года выпуска (ощущение, что именно в таком должен был ездить Штирлиц) банально заглох. Пришлось заводить с толкача, что не помешало ему пройти соревнование до конца.

…Но даже ретро-ралли подходит к концу. Гонка протяженностью 110 километров через исторические места Москвы завершилась в парке Люблино - в усадьбе Дурасова 19 века.