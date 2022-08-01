Три панихиды, толпы и митинг: у могилы Юры Шатунова вновь устроили вакханалию

На Троекуровском кладбище у могилы Юрия Шатунова собрались поклонники таланта певца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 августа 40 дней со дня смерти Юрия Шатунова. Певец умер в 48 лет из-за обширного инфаркта. На Троекуровском кладбище у могилы звезды собрались поклонники, чтобы почтить память певца. С 9 утра и до часу дня у могилы Юрия Шатунова побывали больше тысячи человек. Уже прошло несколько панихид – приезжали два священника.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фанаты в какой-то момент даже устроили импровизированный митинг. Поклонницы минуту скандировали: «Народного!» Таким образом поклонники Шатунова требуют обратить внимание на их просьбу. Валерия Иванчикова рассказала kp.ru: «Мы требуем дать Юрию Шатунову звание заслуженного народного артиста. Сделать исключение в законе и присвоить звание посмертно. То, что Юрий Лоза говорит – мол, не за что: миллионы людей так не считают. Юрий – честный, талантливый, искренний. Его песни знает весь народ. Шатунов – для нас народный артист. Нас фанатов, миллионы. Ему это, наверное, не надо было – он и так понимал, что народный. Нам это нужно – для справедливости. Его пришли хоронить более 20 тысяч человек – это тоже показатель народности! Вот так нужно проживать свою жизнь, чтобы тебя любили».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прямо у могилы активисты из числа фанатов собирают подписи о присвоении Юрию Шатунову звания народного артиста. Многие тут же охотно расписываются. Очевидно, что за день соберут около полутора тысячи подписей. Так как люди будут идти на могилу весь день. Хотя к полудню многие, почтив память ушли – поехали на работу. Но часть преданных фанатов остались дежурить у могилы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Композитор и певец Марат Крымов рассказал kp.ru: «Кто мог собрать Лужники? Сережа Жуков да Юра Шатунов. Только Юра уже не соберет – не успел. Требую, чтобы Юрию дали звание народного артиста».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одна из поклонниц Юрия Шатунова выступила с сенсационным заявлением, правда отказалась представляться: «Песни Юрия Шатунова были терапевтическими для всего народа. Каждый потерял частицу себя и если таким людям не жить – то какие люди остаются жить на земле? Все поклонники знают: его уход не просто так – к нему приложили руку. Есть люди, которые приложили к этому руку. Юра 15 лет боролся за свои песни! Конечно, голословно никого обвинять нельзя, но если все таки этот вопрос оставят без выяснения - то во что верить в этой жизни? Юру не вернуть. Но страдает его семья. За границей было уже нападение на его жену. Мы просим, чтобы помогли семье перебраться в Россию, защитили их. Нельзя давать вдову и детей Шатунова в обиду - там заграницей. Юра заслужил не только себе народную любовь, но и счастье семье». Однако подтверждений тому, что на жену Юрия Шатунова нападали за границей – не нашлось: оказалось, что эта информация распространяется в фанатской группе. Кроме того, семья не собирается переезжать жить в Россию: дети артиста родились в Германии, вдова живет там с детства – училась в немецкой школе, закончила Мюнхенский университет.

Активистка фанатского движения заявила, что на вдову Шатунова в Германии совершено нападение. Однако женщина не стала представляться.

Поклонники Юрия Шатунова фотографируются, общаются у могилы певца. Могила певца утопает в свежих букетах белых роз.