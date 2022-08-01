Украинцев больше не депортируют

«Ъ» сообщил, что российские суды начали отменять решения о депортации украинцев Фото: Shutterstock

Сегодня по закону любой, кто приезжает в Россию без визы, может находиться здесь 90 дней. На 91-й, будь добр - езжай домой. Это касается в том числе и беженцев с Украины. Но после начала спецоперации их высылка стала невозможной. В итоге в СИЗО и центрах временного содержания зависли сотни человек в ожидании депортации.

Теперь суды начали их выпускать. Правда, пока это несколько десятков человек. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитников Московской Хельсинской группы, отменено решение о выдворении минимум 21 человека из подмосковного временного содержания, еще 30 человек освобождены в Санкт-Петербурге. По остальным, служба судебных приставов пока «рассматривает вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды».

В то же время, выпускают далеко не всех - есть случаи, когда суд не видит причины, по которой депортация невозможна, к некоторым нелегалам есть вопросы со стороны ФСБ.

С одно стороны, закон - есть закон. Его надо выполнять. Только тот факт, что нынешние, не успевающие за ходом времени законы просто губительны для тех, кто считает Россию своим домом, никто не отменял.

Так, в 2016 году Россию вскользнула история ополченца из ЛНР Владимира Веклича с позывным «Серб». Он на две недели просрочил режим пребывания в России и попался в руки петербургских полицейских. Владимиру повезло - его удалось отбить силами журналистов и общественников. А сколько все-таки было депортировано?

Более того, российский суд даже может выдать человека по запросу Украины! И это не шутка.

Известна судьба танкиста из ДНР Александра Костина. Украинская полиция объявила его в розыск за разбой. Наши взяли под козырек и задержали его прямо в аэропорту Домодедово. Парня не выдворили только потому что поднялась шумиха в СМИ.

- Наши правоохранительные органы испытывают массу формальных трудностей, - отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай. - С одной стороны у нас нет с Украиной состояния войны, а только спецоперация, которую мы проводим на территории Украины. Формально, все договоренности и соглашения юридического характера, которые были заключены раньше, действуют.

Эти формальности давно набили оскомину у российских правозащитников. По ним на территорию Украины за последние 8 лет были выдворены десятки активистов антимайдана и ополченцев. Многие из которых, были просто замучены и убиты в украинских застенках. Так произошло с активисткой Мариной Меньшиковой - ее депортировали из Крыма в феврале 2018 года. После этого женщина погибла в украинском СИЗО.

Кроме того, каждый отправленный на Украину нелегал - убийца русских солдат, говорит Александр Бородай:

- На Украине работает режим тотальной мобилизации. Так что все, кого мы отдаем - встанут в строй воевать против российской армии. Складывается ситуация юридического казуса.

Как пишет «Коммерсантъ», ФССП России подняли вопрос об отмене депортации по всем содержащимся в России «нелегалам» с Украины. Как будет решаться их вопрос - покажется время.