Экономист Беляев считает, ограничения на покупку долларов и евро в России могут задержаться надолго Фото: Иван МАКЕЕВ

«Соломку» глава Центробанка Эльвира Набиуллина подстелила еще полторы недели назад:

- У нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта, - так Набиуллина на пресс-конференции 22 июля «подготовила общественность» к непопулярному решению.

Что имела в виду глава ЦБ? После начала спецоперации США и Евросоюз запретили поставлять в Россию наличные доллары и евро. На это Центробанк ответил целой серией валютных ограничений. Сначала было объявлено, что ограничения эти будут действовать до 9 сентября. Но 1 августа Центробанк объявил о том, что их продлят еще на полгода – до 9 марта 2023 года.

Вот какие санкции со стороны Центробанка нам придется терпеть как минимум до следующей весны.

- Со своих валютных счетов можно снимать только те доллары и евро, которые лежали на них до 9 марта 2023 года. Если валюта поступила на счет после этой даты, снять деньги можно только в рублях по курсу.

- Снять со своего валютного счета или вклада можно максимум $10 тысяч (или эквивалентную сумму в евро). Все, что свыше – только в рублях по курсу.

- Покупать в банках доллары и евро можно. Но только те, которые поступили в кассы после 9 апреля 2023 года. То есть вам могут продать только ту валюту, которую перед этим в кассу банка принес кто-то другой.

Таким образом, людям по сути запретили распоряжаться собственными деньгами и свободно покупать доллары и евро. Собрался за границу? Привык хранить деньги в разных валютах, как советуют все ведущие экономисты? Твои проблемы.

- Речь идет о дальнейшей дедолларизации экономики. Судя по всему, это демонстрация того, что все это будет действовать долго, что история необратима, - считает Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик.

В то же время Центробанк с Минфином уже который месяц бьются над задачей - курс рубля слишком укрепился и надо бы его немного снизить. А экономисты без устали твердят: разрешите свободно покупать и продавать валюту, и рубль вернется к своему настоящему курсу в 70-80 рублей за доллар.

Хотя валюты в стране - завались. Да, новые зеленые бумажки к нам не поставляют, однако сама же Набиуллина на днях рассказывала, что только на руках у россиян лежит $85 млрд. Сколько же ее тогда в банках? Но мы продолжаем бить своих, чтоб чужие боялись.

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