Путину рассказали, чем плох высокий курс рубля

Владимир Путин обсудил, как помочь металлургам во время санкций и падающих цен. Фото: Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин обсудил, как помочь металлургам во время санкций и падающих цен. Ирония судьбы: ровно год назад правительство принимало новые налоги на сверхдоходы металлургических олигархов. Вице-премьеры рассуждали о несправедливости такого обогащения. А сейчас властям наоборот приходится спасать частный бизнес.

ПЕРЕДЕЛ РЫНКА

Президент в самом начале объяснил, почему положение поменялось так сильно:

- Западные страны пытаются сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки в свою пользу. Ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции, - заявил глава страны.

ПЛАН ЕСТЬ

Но, как ни относись к политике Вашингтона и Брюсселя, а делать-то что-то надо. И вот какой у правительства план:

1. Раз торговать за рубежом стало сложно, значит будем тратить металл у себя дома. Вице-премьер Денис Мантуров на совещании заверил, что модернизация ЖКХ, расширение БАМ и строительство новых трубопроводов загрузит промышленность.

Путин добавил, что строительство жилья сработает не хуже — для него тоже надо много стали.

2. Еще Мантуров предложил закупать металл у заводов впрок. Его можно хранить в госрезерве до лучших времен. Да и для восстановления Донбасса понадобится много материалов.

3. Ну и Россия уже начала искать новые рынки сбыта. Например, сейчас с Турцией идут переговоры о снижении ввозных пошлин.

- Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение, - пояснил глава страны.

СЛИШКОМ КРЕПКАЯ ВАЛЮТА

Правда, с экспортом материалов все не просто. Мантуров пожаловался, что больше всего в прибыли просели как раз те заводы, которые гнали металл на экспорт.

- Цены на сталь резко снижаются. Плюс при текущем курсе рубля экспорт становится малорентабельным, - объяснил вице-премьер.

Мировые цены падают из-за рецессии. Повлиять на это мы не в силах. Зато ослабление рубля помогло бы экспортерам — за одну и ту же цену в валюте они бы получили больше рублей. Но этот вопрос уже к Центробанку, а не промышленникам.