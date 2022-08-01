В России появится главное управление Северного морского пути

Мишустин отметил, что Северный морской путь - транспортный коридор мирового значения. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В России будет создано Главное управление Северного морского пути для организации движения по данному маршруту. Его основной задачей станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Мишустин отметил, что Северный морской путь - транспортный коридор мирового значения. Это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Он может использоваться в качестве альтернативы для доставки российской продукции в другие страны и ввоза необходимых товаров в страну.

- По Северному морскому пути осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, а также идет транзит грузов между Азией и Европой. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции, - сказал Мишустин.

Он отметил, что маршрут востребован как бизнесом, так и людьми, которые живут в Арктике и на Дальнем Востоке.

Как рассказал вице-премьер Александр Новак, грузопоток по Северному морскому пути в 2021 году составил 35 миллионов тонн, что выше плана на 2 миллиона тонн (на 6%). А по состоянию на июль грузопоток уже превысил план на 5% .

Ранее Владимир Путин поставил задачу довести грузопоток к 2024 году до 80 миллионов тонн.

- К 2030 году, по данным компаний, которые могут перевозить свою продукцию, мы ожидаем, что объем может составить около 200 миллионов тонн, - сообщил Новак.

Новак также рассказал, что за последние два года перевозка транзитных грузов по Северному морскому пути выросла в три раза.

- Это является свидетельством востребованности Северного морского пути, - заключил Новак.