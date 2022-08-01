Спрос на жилье в 2022 году упадет на 20%: снизятся ли цены

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В 2022 году можно ожидать падения спроса на жилье на 20% - в сравнении с показателями 2021 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

- 2021 год был небывалым по объемам спроса... больше среднерыночного. Сейчас спрос по этому году будет процентов на 10-20 ниже, чем в прошлом году, но будет соответствовать нормальным рыночным реалиям, - сообщил он. - Если спрос будет падать, будем искать новые меры: либо продлевать ипотеку (льготную на новостройки — Ред.), либо какие-то другие. Спрос нужно поддерживать, это возможность для людей улучшить жилищные условия.

- Спрос падает уже четыре месяца, сложно уже этот факт не замечать, - прокомментировал KP.RU ситуацию вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

По словам эксперта, в апреле-мае в некоторых регионах спрос упал в 4-5 раз. В июне-июля ситуация была чуть лучше, потому что ставки по ипотеке стали снижаться. Но все равно в целом спрос был в 2-3 раза ниже прошлогоднего.

- Поэтому падение на 20% по итогам года — это очень аккуратная оценка. На мой взгляд, не меньше чем на 30-40% спрос упадет по итогам года. И то потому, что первые три месяца шел рост. Особенно в марте, когда многие кинулись что-то покупать «на старых условиях», по ипотекам, согласованным еще до сумасшедшего роста ключевой ставки и ставок по кредитам. Это сглаживает картину в целом по году, - считает Апрелев. - Главная причина отсутствия покупателей — то, что цены на жилье за 2020-21 год выросли на 30-40%. Это ограничивает платежеспособный спрос даже при низких ставках по ипотеке. Да, ставка по льготной ипотеке на новостройки уже снижена до 7%. А для вторички она сейчас реально в районе 9,5-10%. Но это все равно выше, чем год назад. А доходы населения не растут, рабочих мест с доходами, подходящими для ипотеки, больше не становится. Скорее — наоборот, часть рабочих мест для высокооплачиваемых специалистов закрываются.

Что будет с ценами? Без их снижения сейчас уже никак — прогнозирует Константин Апрелев. Иные варианты возможны, только если ставки по ипотеке упадут до 6-7% (и не по льготным программам, а вообще). Но снижение может быть завуалированным.

- Если на вторичке особых вариантов нет, то по новостройкам застройщики предложили такой сценарий, - рассказывает эксперт. - Цены не снижать, а снижать ипотечную ставку, субсидируя ее. Грубо говоря, льготный ипотечный кредит идет под 7%, а с субсидией от застройщика — под 3%. Я думаю, будет разноплановая ситуация. Кто-то будет снижать цены, но не субсидировать ставку. Кто-то субсидировать ставку, но держать цены до последнего.