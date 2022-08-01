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Общество1 августа 2022 12:35

Откроем вместе Эру экологии!

На радио «Комсомольская правда» состоялся марафон, посвященный Дню экологического долга
Марина АНИКЕЕВА
В повестке дня опять охрана окружающей среды и следование традициям ЗОЖ, которые и Земле-матушке пошли бы на пользу.

В повестке дня опять охрана окружающей среды и следование традициям ЗОЖ, которые и Земле-матушке пошли бы на пользу.

Каждый год наша планета производит некоторое количество ресурсов. Она пытается восстанавливаться собственными силами. Но проблема в том, что мы тратим ее богатства намного быстрее, чем она способна пополнять их запасы. То, что она производит за год, мы расходуем за несколько месяцев, а потом становимся должниками у природы. В 2022 году День экодолга наступил 28 июля, и «Комсомолка» вновь вынуждена напомнить всем, что долги полагается возвращать.

Варварское отношение человека к природе уже спровоцировало большие изменения в ней. Торнадо, ураганы, смерчи, потопы, увеличивающееся число катастрофических природных событий – все это не просто так происходит. Мир меняется у нас на глазах, и это уже не вопрос отдаленного будущего.

Как рассказал в эфире Владимир Бурматов, замглавы Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в России существует 12 городов с очень тяжелой экологической ситуацией. В одних невозможно дышать (Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Красноярск), в других – фактически нет нормальной питьевой воды, которую можно использовать без риска для здоровья. В ряде городов беда с главными водоемами, так как водные артерии превращены в помойку. Есть территории, на которых образовались страшные язвы в виде стихийных громадных свалок, которые не рекультивированы и горят. А есть и такие, которые попросту каждую секунду опасны, – например, Красный бор – полигон для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области I-V классов опасности. Или такой же полигон в Сибири.

Говорить о необходимости сохранения природы можно много. Куда более важно делать что-нибудь для этого. Поэтому мы решили спросить компетентных людей, людей дела, а также лиц, находящихся у исполнительной власти, ученых, экспертов-экологов – что они обо всем этом думают и что предпринимают для достижения этой цели.

В гостях у радиостанции «Комсомольская правда» побывали заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов; руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Евгения Иванова; руководитель ЗОЖ и эко-направления торговой сети «Перекресток» Елена Воронцова; эколог, глава академического сообщества «Эко», сотрудник Института водных проблем России РАН Артем Акшинцев. В студии работал наш бессменный ведущий Михаил Антонов.

Не очень страшный кредит?

Для ответственных компаний забота об окружающей среде – это уже одна из бизнес-задач, которая реализуется и обеспечивает устойчивое развитие производства. Так сказать, обязательная программа. Хотя существует мнение, будто экологическое направление – это модный тренд последних лет, и что когда-нибудь он сдуется.

Эколог Артем Акшинцев уверен, что «зеленое» направление человеческой деятельности не перестанет быть «модным», хотя лучше сказать – «актуальным», потому что человечество нуждается в чистом воздухе, в чистой воде и т.д. «Наша планета поставляет нам эти экосистемные услуги, и мы с каждым днем все глубже залезаем в долги, - считает эксперт. - Вроде бы даже это не очень страшно. Да, кредит, но мы его когда-нибудь отдадим. Примерно так рассуждают многие в соответствии со старым представлением о состоянии планеты. Но так можно было думать, когда население составляло всего 2,5 млрд человек, то есть после Второй мировой войны. А сегодня-то нас 8 млрд! Это огромная антропогенная нагрузка на окружающую среду, ведущая к истощению. Планета, конечно, уцелеет. Но нам бы всем хотелось сохранить привычную для себя окружающую среду! Этим как раз и занимаются экологи. И надо понимать, что в прежнем состоянии сохранить планету не получится, потому что мы «съели» не только «проценты», но и залезли в «основной капитал», который в дальнейшем принесет гораздо меньшие «проценты», если не постараться сейчас по максимуму».

Руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Евгения Иванова тоже считает, что «зеленая повестка» – это полноценное, своевременное и значимое направление деятельности любой экологически ответственной компании, а не просто дань моде.

- Мы, в частности, можем проследить всю производственную цепочку от поля до бокала и рассказать, как мы сокращаем экослед, экономим природные ресурсы и как перерабатываем отходы, - пояснила спикер. - Многое делается для того, чтобы уменьшить углеродный след не только пивоварен, но и по всему жизненному циклу продукта. Для этого мы реализуем большое количество разных проектов: среди них строительство биологических локальных очистных сооружений, которые вырабатывают «зеленое топливо» – биогаз, сбор и переработка отходов упаковки, сушка дробины, дрожжей, которые потом отправляются на сельхозпредприятия для вторичного использования.

Евгения Иванова, руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Евгения Иванова, руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

А воочию убедиться в том, что все именно так и происходит, можно, записавшись на экологические экскурсии, которые проходят на заводах.

Здесь, на производственной площадке, всегда рады видеть студентов профильных вузов и экоактивистов.

Принеси пользу своему городу

Так называется еще одна экологическая инициатива популярного производителя. Она реализуется совместно с партнерами в 45 городах России. Ребята-экологи на местах начинали с экологических экскурсий, а в 2013 году был запущен масштабный экологический проект по сбору отходов упаковки. Так, в 2021 году было собрано и отправлено на переработку 160 тонн пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры, что составило 57% от эквивалентного объема выпущенной «Балтикой» на рынок упаковки. Это очень хорошие показатели. Использованная упаковка дробится, перерабатывается и вновь идет в дело.

Тот самый перекресток, где выбирается правильный вектор жизни

Все больше и больше покупателей становятся сторонниками здорового образа жизни. Заметив эту тенденцию, «Перекресток», одной из первых российских компаний, серьезно изучил поведение своих гостей и разработал полноценную стратегию в связи с новыми предпочтениями населения.

- Согласно исследованию, более 20% от всей нашей аудитории (а это один из восьми крупнейших поведенческих кластеров) озаботились вопросами здорового образа жизни, - комментирует ситуацию руководитель ЗОЖ и эко-направления торговой сети «Перекресток» Елена Воронцова. - Для этих людей очень важно, какие продукты они выбирают, что и из чего готовят, они формируют у себя новые здоровые привычки. Поэтому первейшее внимание мы уделяем ассортименту. Сейчас в нем представлено до 2200 наименований ЗОЖ-позиций. В торговом зале продумана специальная навигация. Если человек желает приготовить здоровый завтрак, то в рамках одной полки он может найти необходимые продукты. В том же направлении мы планируем двигаться и дальше.

Елена Воронцова, руководитель ЗОЖ и Эко направления торговой сети «Перекрёсток».

Елена Воронцова, руководитель ЗОЖ и Эко направления торговой сети «Перекрёсток».

Полгода назад, в январе 2022 года, при торговой сети появился клуб полезных привычек, в котором сегодня уже 80 тысяч человек. Так формируется армия единомышленников. С помощью доступных коммуникаций в магазинах в диджитал распространяется информация о том, как можно стремиться к экологичному образу жизни, как сдать на переработку упаковку, в которой был приобретен товар и т.д.

Партнеры очень поддерживают инициативы такого рода. В частности, например, вместе с известным производителем продукции для гигиены полости рта «Перекрестку» удалось сдать на переработку почти 3 тонны зубных щеток! В магазинах были установлены специальные контейнеры для «бэушных» щеток, которые приносили покупатели. А в Новгородской области под этот проект была обустроена целая городская площадь. За это проголосовали сами жители.

Вспомним и «доброкрышечки» – пластиковые крышки от бутылок, которые тоже собирали всем миром. Казалось бы, куда их еще можно приспособить? Между тем, из 10 тонн этого вторичного сырья, собранного в 343 супермаркетах, был изготовлен пандус для людей с ограниченными возможностями. Он установлен пару недель назад на Дмитровском шоссе. В этом году будет сооружен еще один. Это уже настоящий инфраструктурный проект, нужный людям, в то же время сохраняющий природные ресурсы.

Если бы подобным рачительным образом поступали все люди на планете, мы бы превратили День экодолга в Эру экологии.

Нас очень поддержал прямо из Арктики, с легендарного ледокола «Ленин», Вячеслав Фетисов, заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, глава Всероссийского общества охраны природы: «Природа хрупка и сегодня вызывает особую озабоченность в связи с индустриальным развитием и развитием человечества, так как невольно нарушается естественный баланс. Пришло время это осознать, принять правильные решения и вернуть все, что мы взяли у природы, у наших детей и внуков в долг. Мы должны как следует проанализировать все, что происходит, и вместе с молодежью, государством, бизнесом, общественными организациями сделать верные выводы и найти верные решения, чтобы исправить ту ситуацию, в которой оказались. Экомарафон, надеюсь, позволит нам услышать мнение молодых людей».

ЭкологияЭкология: люди и дела