Откроем вместе Эру экологии!

В повестке дня опять охрана окружающей среды и следование традициям ЗОЖ, которые и Земле-матушке пошли бы на пользу.

Каждый год наша планета производит некоторое количество ресурсов. Она пытается восстанавливаться собственными силами. Но проблема в том, что мы тратим ее богатства намного быстрее, чем она способна пополнять их запасы. То, что она производит за год, мы расходуем за несколько месяцев, а потом становимся должниками у природы. В 2022 году День экодолга наступил 28 июля, и «Комсомолка» вновь вынуждена напомнить всем, что долги полагается возвращать.

Варварское отношение человека к природе уже спровоцировало большие изменения в ней. Торнадо, ураганы, смерчи, потопы, увеличивающееся число катастрофических природных событий – все это не просто так происходит. Мир меняется у нас на глазах, и это уже не вопрос отдаленного будущего.

Как рассказал в эфире Владимир Бурматов, замглавы Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в России существует 12 городов с очень тяжелой экологической ситуацией. В одних невозможно дышать (Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Красноярск), в других – фактически нет нормальной питьевой воды, которую можно использовать без риска для здоровья. В ряде городов беда с главными водоемами, так как водные артерии превращены в помойку. Есть территории, на которых образовались страшные язвы в виде стихийных громадных свалок, которые не рекультивированы и горят. А есть и такие, которые попросту каждую секунду опасны, – например, Красный бор – полигон для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области I-V классов опасности. Или такой же полигон в Сибири.

Говорить о необходимости сохранения природы можно много. Куда более важно делать что-нибудь для этого. Поэтому мы решили спросить компетентных людей, людей дела, а также лиц, находящихся у исполнительной власти, ученых, экспертов-экологов – что они обо всем этом думают и что предпринимают для достижения этой цели.

В гостях у радиостанции «Комсомольская правда» побывали заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов; руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Евгения Иванова; руководитель ЗОЖ и эко-направления торговой сети «Перекресток» Елена Воронцова; эколог, глава академического сообщества «Эко», сотрудник Института водных проблем России РАН Артем Акшинцев. В студии работал наш бессменный ведущий Михаил Антонов.

Не очень страшный кредит?

Для ответственных компаний забота об окружающей среде – это уже одна из бизнес-задач, которая реализуется и обеспечивает устойчивое развитие производства. Так сказать, обязательная программа. Хотя существует мнение, будто экологическое направление – это модный тренд последних лет, и что когда-нибудь он сдуется.

Эколог Артем Акшинцев уверен, что «зеленое» направление человеческой деятельности не перестанет быть «модным», хотя лучше сказать – «актуальным», потому что человечество нуждается в чистом воздухе, в чистой воде и т.д. «Наша планета поставляет нам эти экосистемные услуги, и мы с каждым днем все глубже залезаем в долги, - считает эксперт. - Вроде бы даже это не очень страшно. Да, кредит, но мы его когда-нибудь отдадим. Примерно так рассуждают многие в соответствии со старым представлением о состоянии планеты. Но так можно было думать, когда население составляло всего 2,5 млрд человек, то есть после Второй мировой войны. А сегодня-то нас 8 млрд! Это огромная антропогенная нагрузка на окружающую среду, ведущая к истощению. Планета, конечно, уцелеет. Но нам бы всем хотелось сохранить привычную для себя окружающую среду! Этим как раз и занимаются экологи. И надо понимать, что в прежнем состоянии сохранить планету не получится, потому что мы «съели» не только «проценты», но и залезли в «основной капитал», который в дальнейшем принесет гораздо меньшие «проценты», если не постараться сейчас по максимуму».

Руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Евгения Иванова тоже считает, что «зеленая повестка» – это полноценное, своевременное и значимое направление деятельности любой экологически ответственной компании, а не просто дань моде.

- Мы, в частности, можем проследить всю производственную цепочку от поля до бокала и рассказать, как мы сокращаем экослед, экономим природные ресурсы и как перерабатываем отходы, - пояснила спикер. - Многое делается для того, чтобы уменьшить углеродный след не только пивоварен, но и по всему жизненному циклу продукта. Для этого мы реализуем большое количество разных проектов: среди них строительство биологических локальных очистных сооружений, которые вырабатывают «зеленое топливо» – биогаз, сбор и переработка отходов упаковки, сушка дробины, дрожжей, которые потом отправляются на сельхозпредприятия для вторичного использования.

Евгения Иванова, руководитель направления экологии ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

А воочию убедиться в том, что все именно так и происходит, можно, записавшись на экологические экскурсии, которые проходят на заводах.

Здесь, на производственной площадке, всегда рады видеть студентов профильных вузов и экоактивистов.

Принеси пользу своему городу

Так называется еще одна экологическая инициатива популярного производителя. Она реализуется совместно с партнерами в 45 городах России. Ребята-экологи на местах начинали с экологических экскурсий, а в 2013 году был запущен масштабный экологический проект по сбору отходов упаковки. Так, в 2021 году было собрано и отправлено на переработку 160 тонн пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры, что составило 57% от эквивалентного объема выпущенной «Балтикой» на рынок упаковки. Это очень хорошие показатели. Использованная упаковка дробится, перерабатывается и вновь идет в дело.

Тот самый перекресток, где выбирается правильный вектор жизни

Все больше и больше покупателей становятся сторонниками здорового образа жизни. Заметив эту тенденцию, «Перекресток», одной из первых российских компаний, серьезно изучил поведение своих гостей и разработал полноценную стратегию в связи с новыми предпочтениями населения.

- Согласно исследованию, более 20% от всей нашей аудитории (а это один из восьми крупнейших поведенческих кластеров) озаботились вопросами здорового образа жизни, - комментирует ситуацию руководитель ЗОЖ и эко-направления торговой сети «Перекресток» Елена Воронцова. - Для этих людей очень важно, какие продукты они выбирают, что и из чего готовят, они формируют у себя новые здоровые привычки. Поэтому первейшее внимание мы уделяем ассортименту. Сейчас в нем представлено до 2200 наименований ЗОЖ-позиций. В торговом зале продумана специальная навигация. Если человек желает приготовить здоровый завтрак, то в рамках одной полки он может найти необходимые продукты. В том же направлении мы планируем двигаться и дальше.

Елена Воронцова, руководитель ЗОЖ и Эко направления торговой сети «Перекрёсток».

Полгода назад, в январе 2022 года, при торговой сети появился клуб полезных привычек, в котором сегодня уже 80 тысяч человек. Так формируется армия единомышленников. С помощью доступных коммуникаций в магазинах в диджитал распространяется информация о том, как можно стремиться к экологичному образу жизни, как сдать на переработку упаковку, в которой был приобретен товар и т.д.

Партнеры очень поддерживают инициативы такого рода. В частности, например, вместе с известным производителем продукции для гигиены полости рта «Перекрестку» удалось сдать на переработку почти 3 тонны зубных щеток! В магазинах были установлены специальные контейнеры для «бэушных» щеток, которые приносили покупатели. А в Новгородской области под этот проект была обустроена целая городская площадь. За это проголосовали сами жители.

Вспомним и «доброкрышечки» – пластиковые крышки от бутылок, которые тоже собирали всем миром. Казалось бы, куда их еще можно приспособить? Между тем, из 10 тонн этого вторичного сырья, собранного в 343 супермаркетах, был изготовлен пандус для людей с ограниченными возможностями. Он установлен пару недель назад на Дмитровском шоссе. В этом году будет сооружен еще один. Это уже настоящий инфраструктурный проект, нужный людям, в то же время сохраняющий природные ресурсы.

Если бы подобным рачительным образом поступали все люди на планете, мы бы превратили День экодолга в Эру экологии.

Нас очень поддержал прямо из Арктики, с легендарного ледокола «Ленин», Вячеслав Фетисов, заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ, глава Всероссийского общества охраны природы: «Природа хрупка и сегодня вызывает особую озабоченность в связи с индустриальным развитием и развитием человечества, так как невольно нарушается естественный баланс. Пришло время это осознать, принять правильные решения и вернуть все, что мы взяли у природы, у наших детей и внуков в долг. Мы должны как следует проанализировать все, что происходит, и вместе с молодежью, государством, бизнесом, общественными организациями сделать верные выводы и найти верные решения, чтобы исправить ту ситуацию, в которой оказались. Экомарафон, надеюсь, позволит нам услышать мнение молодых людей».