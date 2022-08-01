Андрей Разин взбесил россиян признанием о Юре Шатунове

Поминки на 40-й день после смерти певца обернулись вакханалией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрия Шатунова нет с нами вот уже почти полтора месяца. На 40-й день после похорон исполнителя хита "Белые розы" его поклонники собрались на Троекуровском кладбище чтобы помянуть певца. Скорбящие россияне осыпали могилу кумира белыми розами и пустили в небо белых голубей. Однако без скандала не обошлось.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года из-за обширного инфаркта. Часть праха артиста захоронили на Троекуровском кладбище. 1 августа певца поминают по случаю 40-го дня с момента кончины звезды. У его могилы собралось огромное количество людей. Священник прочел молитву, после чего народ осенил себя крестным знамением.

А потом по толпе прошел недовольный шепот. Оказывается, с очередным заявлением выступил бывший продюсер вокалиста Андрей Разин. Шатунов сначала был очень дружен с ним. Тот даже стал крестным папой сына артиста, а потом между ними пробежала черная кошка. Недавно Андрей судился с Юрой за песни "Ласкового мая". Суд встал на сторону певца. Теперь права принадлежат его вдове и двум детям.

"Сегодня 40 дней, как с нами больше нет моего дорогого кума Юры Шатунова. Человека, которого я когда-то привез в Москву и изменил всю его жизнь. Сегодня его душа уходит к Богу. Считаю, что Юра был самой яркой вспышкой советской и российской эстрады. Горжусь тем, что являлся непосредственно автором этого проекта и осуществил его, как продюсер, в полном объеме. Я сделал все возможное, чтобы об этом парне столетиями помнили люди. Царствие Небесное тебе, Юра. Спи спокойно", - написал Разин.

Поклонники, прочитав пост музыканта, возмутились. "И поскорбеть успел, и себя похвалить. Ну что за человек", "Ничего себе помянул Юру", "Ну Разин, везде себя пропиарит, даже на могиле", - делится взбешенная публика.

Но больше всего народ возмущен тем, что Разин себе приписал авторство группы "Ласковый май". Ведь история гласит, что коллектив был основан в Оренбурге в 1986 году. Создал его автор песен Сергей Кузнецов. Именно он разглядел в совсем еще юном Юре талант и пригласил записать первые песни.

Разин появился в коллективе позже. В 1988 году он, работая в звукозаписывающей студии в Москве, впервые услышал песни "Ласкового мая". Представившись работником сферы культуры, пригласил ребят в Москву, а позже стал продюсером группы.

В настоящий момент в истории с судом, который Шатунов выиграл у Разина, рано ставить точку. Не исключено, что Андрей продолжит оспаривать решение суда и тогда проблемы ждут вдову артиста Светлану Шатунову. Она с детьми проживает в Германии, куда улетела сразу после похорон мужа.