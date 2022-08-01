Скончался последний глава КГБ Бакатин, передавший США секреты советской разведки

Вадим Бакатин руководил КГБ СССР с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

На 85-м году в Москве ушел из жизни последний председатель Комитета Государственной Безопасности СССР Вадим Бакатин. Человек, приближенный к последнему лидеру Советского Союза Михаилу Горбачеву. Тот, на кого, в том числе, возлагали ответственность за развал супердержавы и тогдашнее падение ее главных спецслужб. Но так ли это?

«КП» обратилась к известному историку спецслужб, писателю Александру Колпакиди.

ЧЕЛОВЕК ГОРБАЧЕВА

- Почему Бакатину доверял Горбачев?

- Генсек СССР сделал Бакатина сначала главою МВД, а потом КГБ по простой причине. Этот секретарь Кемеровского обкома полностью разделял взгляды Горбачева. Бакатин был такой же перестройщик, как и генеральный секретарь. Выступал за полное реформирование — а по факту, за полный развал системы. Он был из партийной среды — не из чекистской. Горбачеву Бакатин был социально близок и понятен.

Март 1990 года. Вадим Бакатин берет самоотвод во время обсуждения кандидатур на пост президента СССР во время третьего внеочередного Съезда народных депутатов. Фото Владимира Завьялова (Фотохроника ТАСС)

- То есть, Бакатин был чужой для спецслужб?

- Изначально был чужой. В спецслужбах с начала его назначения воспринимали отрицательно. Его откровенно не любили — но не саботировали: все таки дисциплину в КГБ никто не отменял. Бакатина многие в системе проклинают. Все позорное в истории КГБ тех лет скидывают на него. Его приход из партноменклатуры в органы был отрицательным фактом. Одна из причин - он «не чекист».

Историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди. Фото: Иван МАКЕЕВ

«РЕФОРМАТОР КГБ»

- У Бакатина была программа реформирования КГБ?

- Из семи пунктов. Он выступал за децентрализацию и деидеологизацию главной советской спецслужбы. И за ее открытость.

- Разве «открытость» КГБ совместима с безопасностью страны?

- Бакатин думал, что, если не будет системы защиты - то все будет самой собою развиваться. Тогда в руководстве страны появилась группа людей — Горбачев, Яковлев и тот же Бакатин, - которые не понимали реалий окружающего мира. И не вполне осознавали, насколько конкуренция между странами жесткая, насколько геополитические интересы противоречивы. Бакатин и Ко выступали в роли кота Леопольда — ребята, давайте жить дружно. Исходя из «правильного видения мира», думая, что нас в том мире ждут и нас там отведено свое, уважительное место — они профукали страну.

- По глупости или из корысти?

- Дураки они или предатели - сейчас уже не важно. Важно, что ими сделано.

«ДРУГ АМЕРИКАНЦЕВ»

- А другие причины нелюбви?

- При нем, например, произошла утечка наших секретов американцам. Он инициировал сдачу позиций наших спецслужб. Именно он передал американскому послу в Москве Страуссу техническую документацию, где раскрывалась установка и использование сверхсекретных подслушивающих устройств в здании посольства США. Там элементы звукопроводящей системы были замурованы прямо в кирпичах. Пакет совсекретной документации был на десятках листов.

1 октября 1991 г. Руководитель службы безопасности СССР В.В. Бакатин в рабочем кабинете. Фото: Малышев Николай/ТАСС

- Бакатин сам так решил, или ему Горбачев посоветовал?

- Вся их философия — философия людей, не понимающих окружающий мир. И так продолжалось не один год. Бакатин, находясь во главе КГБ, не мог быть наивным человеком. И дилемма «глупость или предательство» - на самом деле не дилемма. Перестав быть министром, он вполне безбедно жил, как и его сыновья. Которые оказались очень хорошо пристроены.

- Так все же - Бакатин сам передал американцам секретные чертежи, или ему Горбачев дал отмашку?

- Ответ очевиден. Это типичное проявление отношение высшего руководства СССР того времени к «высшим силам» из США. Стоит напомнить, что передача послу США Страуссу схемы подслушивающих устройств в американском посольстве случилась 5 декабря 1991 года . То есть за двое суток до заключения Беловежского соглашения. Не исключено, что это была игра по нотам американцев. Бакатин позже вскользь упоминал , что эта сдача секретов прошла с согласия Горбачева. Но не Ельцина — против которого Бакатин боролся. Со стороны главы КГБ СССР это был политический акт. В рамках его идеологии: мы с Америкой друзья навсегда.

- Он бился за идею или за деньги?

- Вряд ли кто-то что-то докажет, но жил Бакатин очень безбедно.

- Бакатин спас Горбачева во время августовского путча?

- Он был в самолете, который прилетел за Горбачевым в Форос. Но почти сразу после того он оказался никому не нужным, несмотря на высокие назначения. Лишний человек в нашей истории. Либералы должны были Бакатина прославлять. Но КГБ для них была слишком одиозной структурой.

«СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- Бакатин сам придумал предоставить самостоятельность силовым органам в республиках?

- КГБ до последнего оставался одним из приводных ремней, которые двигали советскую систему. Вторым после партии. Без госбезопасности ничего бы не происходило — это был мощный движитель. И Комитет было мощной скрепой. А Бакатин эту скрепу отжал - и все полетело под откос.

- Бакатин полагал, что Горбачев ему доверяет во всем?

- Да, он говорил, что Горбачев был уверен, что Бакатин никогда не будет красть. На самом деле Горбачев использовал Бакатина, чтобы развалить силовые структуры СССР, избавиться от их контроля. Да, в КГБ были разложившиеся люди. Но большинство чекистов понимали, что вся эта перестройка — глупость и ахинея. А сам Бакатин хорошо представлял, что он натворил.

- Почему вы так считаете?

- Несколько лет назад я предлагал Бакатину перепечатать его мемуары. Он категорически отказался. Не хотел нигде светиться. И хорошо понимал, что именно он сделал и как к нему относятся. Мое предложение поступило к нему года четыре назад. Я тогда не смог обратится к нему напрямую — пришлось через посредников. Напрямую на него выйти было нельзя — в отличии от других спецслужбистов. Он считал, что его наверху подставили. И очень сильно прятался. Бакатин полагал, что историю с американским посольством раздули и из него сделали предателя родины. А он «боролся за свободу, демократию и высокий уровень жизни». Но его сделали козлом отпущения.

- Почему Бакатин не покинул страну?

- Ему это не надо было. Сейчас в органах восстановлено почти все, что Бакатин ликвидировал. Он же ослабил страну в самый тяжелый для нее момент. И долго сидел в тишине. Не хотел, чтобы вспоминали про его связь с посольство США. Но никто никаких действий не предпринимал против него. А на Западе с ним могло случиться с ним что угодно.

- Кто он в истории России?

- Бакатин не герой. В формуле «глупость или измена» у него скорее второе.

НАШЕ ДОСЬЕ

Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937-го в Киселевске Новосибирской области в семье маркшейдера и хирурга. Получил образование инженера-строителя в Новосибирске, позже в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Руководил Кировским, потом Кемеровским обкомами КПСС. По инициативе Горбачева возглавил сначала МВД, а потом КГБ СССР. Вывел из подчинения КГБ спецназ, погранвойска, внешнюю разведку. В июне 1991-го году на выборах президента РСФСР, которые выиграл Ельцин, получил наименьшее число голосов среди шести кандидатов. Был в числе тех, кто 21 августа 1991-го года после путча эвакуировал из Фороса Горбачева в Москву.