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1 августа 2022 13:00

Скончался последний глава КГБ Бакатин, передавший США секреты советской разведки

Историк спецслужб Александр Колпакиди: В КГБ Бакатина не любили - проклинали
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Вадим Бакатин руководил КГБ СССР с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

Вадим Бакатин руководил КГБ СССР с 29 августа по 3 декабря 1991 года. Фото: Малышев Николай/Фотохроника ТАСС

На 85-м году в Москве ушел из жизни последний председатель Комитета Государственной Безопасности СССР Вадим Бакатин. Человек, приближенный к последнему лидеру Советского Союза Михаилу Горбачеву. Тот, на кого, в том числе, возлагали ответственность за развал супердержавы и тогдашнее падение ее главных спецслужб. Но так ли это?

«КП» обратилась к известному историку спецслужб, писателю Александру Колпакиди.

ЧЕЛОВЕК ГОРБАЧЕВА

- Почему Бакатину доверял Горбачев?

- Генсек СССР сделал Бакатина сначала главою МВД, а потом КГБ по простой причине. Этот секретарь Кемеровского обкома полностью разделял взгляды Горбачева. Бакатин был такой же перестройщик, как и генеральный секретарь. Выступал за полное реформирование — а по факту, за полный развал системы. Он был из партийной среды — не из чекистской. Горбачеву Бакатин был социально близок и понятен.

Март 1990 года. Вадим Бакатин берет самоотвод во время обсуждения кандидатур на пост президента СССР во время третьего внеочередного Съезда народных депутатов. Фото Владимира Завьялова (Фотохроника ТАСС)

Март 1990 года. Вадим Бакатин берет самоотвод во время обсуждения кандидатур на пост президента СССР во время третьего внеочередного Съезда народных депутатов. Фото Владимира Завьялова (Фотохроника ТАСС)

- То есть, Бакатин был чужой для спецслужб?

- Изначально был чужой. В спецслужбах с начала его назначения воспринимали отрицательно. Его откровенно не любили — но не саботировали: все таки дисциплину в КГБ никто не отменял. Бакатина многие в системе проклинают. Все позорное в истории КГБ тех лет скидывают на него. Его приход из партноменклатуры в органы был отрицательным фактом. Одна из причин - он «не чекист».

Историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди.

Историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«РЕФОРМАТОР КГБ»

- У Бакатина была программа реформирования КГБ?

- Из семи пунктов. Он выступал за децентрализацию и деидеологизацию главной советской спецслужбы. И за ее открытость.

- Разве «открытость» КГБ совместима с безопасностью страны?

- Бакатин думал, что, если не будет системы защиты - то все будет самой собою развиваться. Тогда в руководстве страны появилась группа людей — Горбачев, Яковлев и тот же Бакатин, - которые не понимали реалий окружающего мира. И не вполне осознавали, насколько конкуренция между странами жесткая, насколько геополитические интересы противоречивы. Бакатин и Ко выступали в роли кота Леопольда — ребята, давайте жить дружно. Исходя из «правильного видения мира», думая, что нас в том мире ждут и нас там отведено свое, уважительное место — они профукали страну.

- По глупости или из корысти?

- Дураки они или предатели - сейчас уже не важно. Важно, что ими сделано.

«ДРУГ АМЕРИКАНЦЕВ»

- А другие причины нелюбви?

- При нем, например, произошла утечка наших секретов американцам. Он инициировал сдачу позиций наших спецслужб. Именно он передал американскому послу в Москве Страуссу техническую документацию, где раскрывалась установка и использование сверхсекретных подслушивающих устройств в здании посольства США. Там элементы звукопроводящей системы были замурованы прямо в кирпичах. Пакет совсекретной документации был на десятках листов.

1 октября 1991 г. Руководитель службы безопасности СССР В.В. Бакатин в рабочем кабинете. Фото: Малышев Николай/ТАСС

1 октября 1991 г. Руководитель службы безопасности СССР В.В. Бакатин в рабочем кабинете. Фото: Малышев Николай/ТАСС

- Бакатин сам так решил, или ему Горбачев посоветовал?

- Вся их философия — философия людей, не понимающих окружающий мир. И так продолжалось не один год. Бакатин, находясь во главе КГБ, не мог быть наивным человеком. И дилемма «глупость или предательство» - на самом деле не дилемма. Перестав быть министром, он вполне безбедно жил, как и его сыновья. Которые оказались очень хорошо пристроены.

- Так все же - Бакатин сам передал американцам секретные чертежи, или ему Горбачев дал отмашку?

- Ответ очевиден. Это типичное проявление отношение высшего руководства СССР того времени к «высшим силам» из США. Стоит напомнить, что передача послу США Страуссу схемы подслушивающих устройств в американском посольстве случилась 5 декабря 1991 года . То есть за двое суток до заключения Беловежского соглашения. Не исключено, что это была игра по нотам американцев. Бакатин позже вскользь упоминал , что эта сдача секретов прошла с согласия Горбачева. Но не Ельцина — против которого Бакатин боролся. Со стороны главы КГБ СССР это был политический акт. В рамках его идеологии: мы с Америкой друзья навсегда.

- Он бился за идею или за деньги?

- Вряд ли кто-то что-то докажет, но жил Бакатин очень безбедно.

- Бакатин спас Горбачева во время августовского путча?

- Он был в самолете, который прилетел за Горбачевым в Форос. Но почти сразу после того он оказался никому не нужным, несмотря на высокие назначения. Лишний человек в нашей истории. Либералы должны были Бакатина прославлять. Но КГБ для них была слишком одиозной структурой.

«СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

- Бакатин сам придумал предоставить самостоятельность силовым органам в республиках?

- КГБ до последнего оставался одним из приводных ремней, которые двигали советскую систему. Вторым после партии. Без госбезопасности ничего бы не происходило — это был мощный движитель. И Комитет было мощной скрепой. А Бакатин эту скрепу отжал - и все полетело под откос.

- Бакатин полагал, что Горбачев ему доверяет во всем?

- Да, он говорил, что Горбачев был уверен, что Бакатин никогда не будет красть. На самом деле Горбачев использовал Бакатина, чтобы развалить силовые структуры СССР, избавиться от их контроля. Да, в КГБ были разложившиеся люди. Но большинство чекистов понимали, что вся эта перестройка — глупость и ахинея. А сам Бакатин хорошо представлял, что он натворил.

- Почему вы так считаете?

- Несколько лет назад я предлагал Бакатину перепечатать его мемуары. Он категорически отказался. Не хотел нигде светиться. И хорошо понимал, что именно он сделал и как к нему относятся. Мое предложение поступило к нему года четыре назад. Я тогда не смог обратится к нему напрямую — пришлось через посредников. Напрямую на него выйти было нельзя — в отличии от других спецслужбистов. Он считал, что его наверху подставили. И очень сильно прятался. Бакатин полагал, что историю с американским посольством раздули и из него сделали предателя родины. А он «боролся за свободу, демократию и высокий уровень жизни». Но его сделали козлом отпущения.

- Почему Бакатин не покинул страну?

- Ему это не надо было. Сейчас в органах восстановлено почти все, что Бакатин ликвидировал. Он же ослабил страну в самый тяжелый для нее момент. И долго сидел в тишине. Не хотел, чтобы вспоминали про его связь с посольство США. Но никто никаких действий не предпринимал против него. А на Западе с ним могло случиться с ним что угодно.

- Кто он в истории России?

- Бакатин не герой. В формуле «глупость или измена» у него скорее второе.

НАШЕ ДОСЬЕ

Вадим Бакатин родился 6 ноября 1937-го в Киселевске Новосибирской области в семье маркшейдера и хирурга. Получил образование инженера-строителя в Новосибирске, позже в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Руководил Кировским, потом Кемеровским обкомами КПСС. По инициативе Горбачева возглавил сначала МВД, а потом КГБ СССР. Вывел из подчинения КГБ спецназ, погранвойска, внешнюю разведку. В июне 1991-го году на выборах президента РСФСР, которые выиграл Ельцин, получил наименьшее число голосов среди шести кандидатов. Был в числе тех, кто 21 августа 1991-го года после путча эвакуировал из Фороса Горбачева в Москву.

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