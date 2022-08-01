Геннадий Зюганов назвал предательство основной причиной госпитализации Анатолия Чубайса

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Геннадий Андреевич, просто хотел узнать. Год назад вы говорили, что Чубайс «тяжело болен». Вы имели в виду эту болезнь, по которой он госпитализирован, или еще что-то?

- Ну, я имел в виду, прежде всего, болезнь мировоззренческую, его ненависть к России, его торгашеское отношение ко всем нашим ценностям, его маниакальную идею забивать гвоздь в гроб коммунизма…

Ничего умнее, чем советское строительство, гуманизм, справедливость, дружба народов, человечество не придумало. Это - главные идеалы социализма – уважение к человеку труда и все остальное.

Это первое.

Что касается его физических болезней, это врачи пусть разбираются. Но, если душа гнилая, мысли черные, то такой организм подвержен любым болезным.

- Как вы восприняли госпитализацию Чубайса в реанимацию?

- Я не хочу это комментировать. Понимаешь, дело не в этом. Любой человек может заболеть, мало ли что. Но, обрати внимание, что в последнее время все, кто душил страну, кто предавал ее, кто ее уничтожал, кто ею торговал… Всевышний видит, и перед ним придется всем отвечать. Никто из них в рай и на том свете не попадет.

- Скажите, следующая «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) у нас будет?

- У нас будет (10 августа) Орел с великолепной программой - 100 лет музею-заповеднику Тургенева «Спасское-Лутовиново», отчет губернатора Андрея Клычкова (который к тебе приедет) на партхозактиве, освобождение Орла от фашистских захватчиков, большие мероприятия - подведение итогов. Могу там соединиться и дать тебе комментарии.

Еще - итоги конкурса «Талантливые дети» на орловской земле. Соревнование на Кубок Зюганова по волейболу (я входил в сборную, когда там работал). Так что, очень много яркого, интересного…

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