Новый фильм о Юре Шатунове раскрыл секрет популярности певца

1 августа 40 дней, как умер Юрий Шатунов. Музыканту было всего 48 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 августа 40 дней, как умер Юрий Шатунов. Музыканту было всего 48 лет.

Трансляцию прощания с Юрой на нашем сайте kp.ru смотрели миллионы. Его могила на Троекуровском кладбище стала местом паломничества.

Ранний уход солиста «Ласкового мая» шокировал армию поклонниц, которые обожали артиста и ездили за ним по стране. Но и обычные люди, которые никогда не были на его выступлениях, восприняли уход Шатунова как личное горе. Как будто потеряли родного человека.

Его любили в России, Казахстане, Белоруссии, Германии и в других странах. Почему солист Шатунов был многим так дорог?

Об этом новый документальный фильм KP.RU «Любовь моя, Юра. Тайна популярности Шатунова».

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