Запад из Афганистана сбежал. Надо ли туда возвращаться России?

Местные дети не просиживают часами в компьютерах и смартфонах. У подавляющего большинства родителей просто нет денег на такую технику. А игры тут специфические: вместо казаков-разбойников подростки играют в моджахедов и янки. Фото: REUTERS

В августе прошлого года объявленная Джо Байденом эвакуация сил международной коалиции из Афганистана вступила в решающую стадию. Закончилась она безоглядным бегством американцев из Кабула и возвращением к власти талибов, которых западники так и не смогли одолеть за 20 лет своего присутствия в стране.

«Все, последний улетел! Я не могу выразить свое счастье словами!» - ликовал в прямом радиоэфире представитель движения «Талибан» (организация запрещена в РФ), рассказывавший, как американские военные самолеты, облепленные брошенными афганскими сторонниками, взмывали в небо над кабульским аэропортом.

Миновал год. Тема Афганистана почти ушла из сообщений информационных агентств. О том, что там происходит, известно крайне мало. Но страна, с которой последние четыре десятка лет так или иначе связаны интересы основных мировых держав, по-прежнему может оказать непредсказуемое и неожиданное влияние на ситуацию в обширнейшем регионе, включая Россию, бывшие среднеазиатские республики СССР и многие государства Евразии.

МИНИСТЕРСТВО ДОБРОДЕТЕЛИ РУЛИТ

В самом Афганистане возвращение на 20 лет назад восприняли по разному.

- Большинство населения отнеслось к новому приходу талибов либо безучастно, либо с надеждой на перемены к лучшему. Для людей важен был уход американцев и натовцев, бегство коррумпированного прозападного режима Ашрафа Гани. Не случайно, армия и другие силовые структуры Афганистана не стали оказывать сопротивления боевикам, так как понимали общий настрой своих соплеменников, - считает ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов. - Наиболее тесно связанные с прежним режимом и представителями американской администрации афганцы предпочли эмигрировать, оставшиеся пытаются приспособиться к новым условиям. Безусловно, новая волна исламизации общества не всем нравится, хотя талибы пытаются учесть свой прошлый негативный опыт и избегать крайностей.

Но мракобесие все же вновь пробивается на почве, веками удобрявшейся радикальным исламом. За неукоснительным соблюдением законов шариата следит специально созданное Министерство по распространению добродетели и предотвращению порока. Вот лишь некоторые из введенных за последний год ограничений:

- девочкам можно посещать школу лишь до шестого класса;

- женщинам разрешено передвигаться только в хиджабе и в сопровождении мужчины;

- нельзя включать музыку в машине;

- запрещен традиционный весенний праздник Навруз;

- у мужчин-служащих борода должна быть определенной длины, ее измеряют линейкой - если норма не выполняется, человека выгоняют с работы.

УГРОЗА ДЖИХАДИСТОВ

Возможно, все это кого-то раздражает, но пока что режим чувствует себя спокойно. Однако и тут есть свои подводные камни.

- Народ талибов поддерживает, - говорит ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. - Но дело в том, что они неоднородны - есть умеренные деятели, однако, хватает и радикалов. Социально-экономическое положение в Афганистане продолжает ухудшаться, и не исключено, что эти два крыла взвалят вину друг на друга и схлеснутся между собой, втянув в междоусобицу народные массы. Возможен и другой вариант - организация экспансии в сопредельные постсоветские страны, чтобы отвлечь собственное население от провалов во внутренней политике.

- Это вряд ли, - возражает Станислав Иванов. - «Талибан» - чисто афганское движение, и его лидеры неоднократно подчеркивали, что их цели и задачи ограничиваются территорией Афганистана. В самой стране исключать новых конфликтов нельзя, но гражданская война в ближайшее время не вспыхнет. Отдельные лидеры и полевые командиры остаются как бы в оппозиции и выражают свое недовольство засильем талибов в центральных органах власти и силовых структурах, но сколотить широкий антиталибский фронт им пока не удается.

Возможно, это и так, однако есть и куда более серьезная опасность. Сейчас в стране функционирует порядка двадцати враждебных талибам международных террористических группировок, крупнейшей из которых является афганский филиал «Исламского государства» (запрещено в России). Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, численность боевиков ИГИЛ за последний год выросла с 2000 до 6000 человек.

- Действует там и «Аль-Каида», «Исламское движение Узбекистана» (также запрещены в РФ. - Ред.), другие радикалы. Эти боевики-джихадисты не только угрожают режиму, но и могут просачиваться через границы соседних государств и совершать преступления на их территориях, - поясняет Станислав Иванов. - Много будет зависеть от способности новых афганских властей очистить страну от этих террористов, а заодно и снизить объемы наркотрафика.

ЗАТО С НАРКОТИКАМИ БОРЮТСЯ

Афганистан за время пребывания там американцев и их союзников стал крупнейшем в мире производителем опиума и героина. Отрава, приносящая огромные прибыли наркодельцам, не только идет за рубеж (в частности, в Россию), но и нашла огромное количество жертв среди самих афганцев, что раньше в стране радикального ислама было немыслимым. Сейчас, по данным ООН, в Афганистане насчитывается около 3 миллионов наркоманов.

Талибы, придя к власти, рьяно принялись искоренять плантации опийного мака и вернули смертную казнь для производителей зелья. К самим наркоманам тоже относятся как к преступникам. В Кабуле каждую ночь полицейские проводят рейды по злачным районам, отлавливают десятки любителей «ширнуться», тут же их зверски избивают и отправляют в «больницы», которые на самом деле являются обычными тюрьмами. Там наркоманов стригут наголо и запирают в барак на полтора месяца. Им дают примитивную еду и воду, но никаких лекарств заключенные не получают. Собственно, в этом и заключается метод «лечения» - путем отвыкания от наркозависимости. Естественно, многие пребывания в подобном «стационаре» не выдерживают и умирают.

Но ни власти, ни большинство населения это не смущает. «У нас более широкие цели в борьбе с наркотиками. Это только начало. Позже мы займемся декханами, которые, несмотря на запрет, выращивают мак. Мы накажем их в соответствии с законами шариата», - пригрозил старший патрульный офицер талибанской полиции Кари Гафур.

Если талибам и впрямь удастся задушить наркотрафик из Афганистана, то это, как ни крути, пойдет им в плюс и будет весьма позитивно воспринято мировым сообществом.

КЛАД ЦЕНОЙ В 3 ТРИЛЛИОНА

«После всего, что Запад натворил на афганской земле, он просто не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры», - заявил на недавних многосторонних консультациях по афганской проблематике в Душанбе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Тем не менее, год спустя после своего позорного «исхода» из страны США (кстати, до сих пор держащие у себя под арестом активы Афганистана) втихую начали впаривать Кабулу различные экономические проекты.

- Их привлекают богатые залежи минеральных ресурсов. Некоторые эксперты оценивают стоимость полезных ископаемых в Афганистане в 3 трлн долларов, - подчеркивает Станислав Иванов. - Особенно американцы зарятся на

стратегическое сырье – литий. В докладе Пентагона, в частности, утверждается, что Афганистан в перспективе мог бы превратиться из беднейшей страны в «литиевую Саудовскую Аравию».

Ну а что же Россия? Да, мы воевали в Афганистане, но никто и не помогал афганцам больше, чем СССР. Можно ли возродить былые традиции?

- Судя по заявлениям лидеров талибов, они готовы развивать сотрудничество с нами, - указывает Станислав Иванов. - Не случайно, представители Афганистана приняли самое активное участие в Петербургском международном экономическом форуме, а в Кабуле побывала делегация российских бизнесменов. Афганцы не скрывают своего интереса к поставкам из РФ газа, нефти, зерна и других товаров. Обсуждается вопрос транзита нашей продукции через афганскую территорию в Индию и Пакистан.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Москва не должна выжидать

Сейчас никто не может сказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане дальше. Поэтому у Москвы - позиция двоякая. Официально власть правительства талибов Россия не признает, считая, что оно должно предоставить более широкие права народу. «В настоящий момент об этом речи не идет. Давать какие-то прогнозы бесполезно», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время российская сторона допускает поддержание контактов с кабульским режимом. В марте МИД аккредитовал в Москве дипломата талибов.

- Афганистан переживает сложный момент истории. Запад свою миссию по насаждению там американской модели демократии провалил. Мы можем вновь взять на себя роль ведущего партнера Кабула, выжидать не стоит, - считает Борис Долгов. - Надо делать упор на связи с умеренными талибами, более открытыми к сотрудничеству с внешним миром, чем радикалы. Частный бизнес не станет торопиться вести дела с Афганистаном - неизвестно какая и когда будет отдача. Поэтому инициативу должны взять на себя крупные российские госкорпорации, в частности, занимающиеся разработкой недр. Но нельзя и забывать о террористической опасности, которая продолжает исходить от южного соседа. Надо укреплять связи в ОДКБ, держать порох сухим на случай, если тамошние джихадисты попробуют «раскачать» постсоветские государства Средней Азии.