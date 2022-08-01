Большинство россиян выступили за то, чтобы пенсии работающих и неработающих пенсионеров уравняли

Большинство россиян выступает за равные пенсии для работающих и неработающих пенсионеров Фото: Shutterstock

С 1 августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают пенсии. Правда, прибавка будет не очень большой – плюс 350 рублей максимум. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что думают об этом россияне, и стоит ли, по их мнению, уравнять пенсии работающих и неработающих граждан.

Как оказалось, 62% респондентов считают, что пенсии должны зависеть от рабочего стажа у человека, а не от того, продолжает он работать на пенсии или нет. Россияне недоумевают, почему люди, которые продолжают работать на пенсии и добросовестно платят налоги, получают меньше, чем их же безработные ровесники.

«Надбавки к пенсиям в процентных отношениях должны быть равными, как у работающих, так и неработающих пенсионеров», - считает один из участников опроса.

«Индексация пенсий у работающих и не работающих пенсионеров должна быть одинаковой, но с учетом стажа и прошлой зарплаты. А то сейчас работающих пенсионеров «наказывают» за то, что они продолжают работать. Это несправедливо», - соглашается другой.

«Надо вернуть работающим пенсионерам индексацию, очень некрасиво поступили с ними», - кивает третий.

Более того еще 15% россиян заявили, что пенсии должны быть одинаковыми вообще у всех пенсионеров вне зависимости от того, работают они или нет, сколько получали, когда работали, в какой сфере они трудились и т.д.

Однако нашлись и те, кто существующую систему поддерживает. Так, 14% опрошенных заявили, что неработающие пенсионеры должны получать больше работающих. Ведь работающие и так могут заработать на кусок хлеба, и не только. А вот безработным рассчитывать больше не на что, кроме как на государственные выплаты, поэтому выплаты эти должны быть достойными, чтобы человек в старости ни в чем не нуждался и мог жить в свое удовольствие.

А вот 6% респондентов, наоборот, добавили, что больше должны получать работающие пенсионеры, ведь это люди с огромным опытом, знаниями, и когда они уволятся, наука медицина, образование и многие другие сферы лишатся очень ценных кадров. Таких людей нужно ценить и всячески поощрять их дальнейшую работу, в том числе и пенсиями, считают участники исследования.

Оставшиеся 3% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 12,2 тысячи человек.