Ирак на грани гражданской войны: в столицу ввели войска, чтобы помешать жителям свергнуть проамериканское правительство

В итоге демонстранты, смяв слабые американские кордоны, заняли парламент и потребовали созыва «народного правительства» Фото: REUTERS

Похоже, август для американцев становится месяцем политических катастроф. Ровно год назад их контингенты эвакуировались (если не сказать «бежали») из Афганистана. А теперь похожая ситуация складывается в другой стране Среднего Востока — Ираке.

Напомним, «звёздно-полосатые» солдаты вторглись в это государство в 2003 году, якобы спасая мир от «химического оружия Саддама Хусейна», которое затем так и не нашли. Однако некогда стабильный Ирак за почти 20 лет превратился в чёрную дыру с сотнями тысяч мирных жителей, погибших из-за продолжающейся с тех пор войны всех против всех.

Фото: REUTERS

Формально в стране заседает «демократически избранное правительство», но многие справедливо считают его американской марионеткой. В конце июля — начале августа этот политический кризис достиг пика: тысячи жителей Багдада пошли сначала на митинги, а потом — на штурм парламента.

Здание это находится в так называемой «зелёной зоне» — тотально огороженном квартале, который полностью контролируется и охраняется американскими войсками. Уже из-за одного этого говорить о независимости местной законодательной власти не приходится.

Фото: REUTERS

В итоге демонстранты, смяв слабые американские кордоны, заняли парламент и потребовали созыва «народного правительства» во главе со своим лидером — авторитетным религиозным деятелем Муктадой ас-Садром.

Почему эти люди перешли к таким «акциям прямого действия» именно сейчас — сайту kp.ru рассказал специалист по региону, политолог Ахмед Салим:

— В октябре прошлого года на выборах в стране победила патриотическая партия Муктады ас-Садра, выступавшая против американского диктата. Однако ей не позволили сформировать правительство. Поэтому сначала на протестные митинги вышли избиратели этой партии. Но теперь к ним присоединилась широкая общественность, мечтающая избавиться от засилья старых коррумпированных политиков.

Фото: REUTERS

При этом собеседник kp.ru очень сомневается, что к месопотамским массовым протестам могла «приложить руку Америка».

— В интересах Вашингтона, наоборот, — чтобы эти проамериканские политики оставались в своих креслах. Ведь именно они способствуют присутствию США в Ираке, вывозу оттуда нефти и всего остального, что нужно американцам, — полагает Салим Ахмед.

Фото: REUTERS

Но победят ли «асадристы» (сторонники ас-Садра) — сказать сложно. В отличие от Афганистана, в Ираке есть нефть, а из таких регионов американцы, страдающие от энергокризиса, уходят весьма неохотно. Наконец, свою игру в Багдаде играет и соседний Иран, мечтающий посадить в Ираке лояльное себе правительство (что противоречит планам Муктады ас-Садра взять местные нефтепромыслы исключительно под свой — асадристский — контроль). Поэтому сторонники Ирана проводят свои митинги: против американцев, но против и ас-Садра тоже.

Фото: REUTERS

Так что политический кризис в Багдаде явно далёк от завершения.

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