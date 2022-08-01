Начало положено. Первая херсонская школа прошла российскую аккредитацию

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо вручают аттестат ученице школы № 48.

В херсонской школе № 48 праздник. Она первой в регионе прошла российскую аккредитацию в Министерстве просвещения РФ. Школе торжественно вручили свидетельство о пройденной важной процедуре, а выпускникам - аттестаты российского образца. На церемонию приехали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо (они на фото вручают аттестат ученице школы), мэр города Александр Кобец и начальник областного департамента образования Татьяна Кузьмич.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Свидетельство об аккредитации в РФ полностью изменит жизнь не только самого коллектива школы, но и тысячи ее учеников. Сергей Кравцов пообщался с выпускниками и дал им напутствие.

- Перед вами открыты все двери, у вас есть шансы реализовать большие цели. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы вы были обеспечены необходимым и чтобы у вас все сложилось. Хочу сказать, что мы, возможно, введем курс по истории родного края, про Херсон и Запорожскую область. Это богатая подвигами и великим людьми история, такой курс будет необходим школьникам. Мы напишем его вместе с учителями и всеми желающими ребятами, - улыбнулся Кравцов.

Вслед за министром слово взял и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Он заметил, что теперь получить аттестаты российского образца смогут старшеклассники всех средних учебных заведений Херсона. Это право и возможность ребят, поэтому окончательный выбор документа останется за ними.

Владимир Сальдо при этом обрадовал выпускников и их родителей новостью о российских вузах. Ребят из Херсона готовы принимать в ведущих университетах России на бюджетные места. Больше детей этой вести обрадовались мамы и папы - они наперебой отвечали, что хотят учиться в России. Все присутствующие понимающе разделили их волнения о планах на высшее образование.

- Все решения, касающиеся возможности продолжения учебы в вузах Российской Федерации, приняты. Правительство РФ подставило нам плечо, нас приняли в большую, дружную и родную семью. Есть университеты и бюджетные места, можно поступать. Но, пожалуйста, возвращайтесь в Херсон, - обратился к ученикам Сальдо.

Обученных молодых специалистов будут ждать на родине с накопленными знаниями и новыми профессиональными умениями. А как молодежь применит их в родном городе, покажет время.

ПОДАРКИ НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

Свеженькие российские аттестаты в этот день вручили восьми ученикам. Нескольких ребят, отличившихся особенными успехами, наградили золотыми медалями и поездкой в легендарный «Артек» - международный детский центр в Крыму. Всего путевки в лагерь получили 60 детей с освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. Ребята уже прибыли на тематическую смену «Артек собирает друзей», их ждут мастер-классы, экскурсии, творческие и спортивные занятия и, конечно, особенные отрядные программы. Детей распределили по разным отрядам, чтобы они смогли общаться с ровесниками из России и других стран.

Еще 61 ребенок поедет в Нахимовское военно-морское училище. Там для ребят подготовили культурно-образовательные программы.

Несколькими днями раньше такие же аттестаты Сергей Кравцов вручал выпускникам Энергодара в Запорожской области. Министр заверил ребят, что скоро Россия аккредитует востребованный у вчерашних школьников Мелитопольский государственный университет. Ту же процедуру готовятся пройти школы и колледжи Энергодара.

Не оставили школы и без российских подарков - в учреждения передали книги и учебную литературу, по которым теперь будут учиться запорожские и херсонские ребята. Часть книг пойдет и в школьные библиотеки регионов.

Внушительное количество книг для школ и садиков Херсона, Мариуполя, Мелитополя, Донбасса в России собирали на благотворительной акции «Книги - Донбассу». Первыми книжками для малышей, подростковой литературой, книгами из школьной программы и классикой с регионами делилась вся страна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как отметила начальник Херсонского департамента образования Татьяна Кузьмич, школы и детские сады области заработают к 1 сентября. Кстати, о намерениях интегрироваться в российскую систему образования Кузьмич говорила еще весной. План предполагал присоединиться к российским стандартам обучения, но при этом сохранить самые удачные местные образовательные традиции. В школьных рабочих планах остались украинский язык и украинская литература, однако над корректировкой предметов сейчас работают профессиональные педагоги. Татьяна Кузьмич отметила, что школы Херсонщины встанут на путь возвращения отечественных путей обучения и будут отказываться от Болонской системы.