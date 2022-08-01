Несмотря на трудности, многие абитуриенты окончили школу с отличием.

Июнь давно закончился, будущие студенты из Херсона выдохнули с облегчением. Теперь у них на руках аттестаты. И все пути открыты. А 14 июля, спустя месяц после всех школьных линеек, документы об образовании вручили лучшим выпускникам школ. Тем, кто все одиннадцать лет грыз гранит науки и как губка жадно впитывал знания. Торжественное мероприятие прошло в здании горсовета. Бывших школьников поздравляют власти Херсонской области.

- Немного грустно, что все одиннадцать лет позади. Так много всего произошло за это время. Но, признаться честно, оканчивать школу было безумно сложно из-за всех этих недавних событий - обстрелов, убежищ и постоянного страха. Еще в феврале я не верил, что смогу удачно закончить учебу и открыть безграничный мир возможностей российского образования. Это прекрасно, а главное - родители очень довольны! - рассказывает «КП» выпускник Олег.

На вручении с самого утра было празднично. Гул, музыка, предвкушения. Вчерашние школьники вспоминали о прошедших школьных годах, танцевали и читали стихи педагогам. Впереди у ребят долгий путь. И они точно уверены, что их ждет море возможностей. Ведь их будущее неразрывно связано с Россией.

На церемонии в горсовете также присутствовали родители выпускников. В их адрес прозвучало много добрых слов. Ведь эти люди воспитали своих детей умными, прилежными и ответственными. И в этом их большая родительская заслуга.

КСТАТИ

Для абитуриентов в Херсонской области созданы все условия. Так, в Херсонском государственном университете открылся координационный центр. В нем можно получить всю интересующую информацию о факультетах вуза, условиях поступления, задать вопросы.

К слову, набор поступающих в университете идет. Получить образование здесь можно бесплатно.