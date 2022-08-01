Делайте покупки: супермаркет открыт!

Директор торговой сети «Матрешка» Геннадий Тараканов пообещал, что скоро в магазине будет более 20 тысяч наименований товаров. Фото: Скриншот видео правительство ЛНР

Тем, кто не знает, что такое обстрелы и жизнь в подвалах, защищающих от украинских пуль и снарядов, сложно понять, какой это праздник.

Любовь Терлецкая.

- Два дня назад брала огурцы и помидоры на рынке по 60 гривен (90 рублей). А здесь по 32 гривны (48 рублей). Вполовину дешевле. Душа радуется, - делится впечатлениями от первого визита в магазин Любовь Терлецкая.

Продавщица Елена рассказывает, как люди отреагировали на появление на прилавках свежего хлеба.

Продавщица Елена.

- Ситуация была. Женщина пришла, нюхает хлеб. Попросила: «Можно горбушечку откусить? Так соскучилась по хлебу». Булочки привезли - не успели выложить на прилавок, разобрали. До слез! - говорит Елена.

По словам директора торговой сети «Матрешка» Геннадия Тараканова, в штате северодонецкого магазина - только местные жители.

- Не было проблем с набором людей. Уже записаны работники для следующего магазина. Специалисты стажируют их под наши стандарты, - рассказывает Тараканов.

Кстати, в ближайшие недели в Северодонецке будут открыты еще три супермаркета.

- Это первый наш супермаркет в городе. Мы знаем, какая здесь непростая ситуация: хлеба купить негде, воды нет, элементарных вещей нет. К нам обратилось руководство республики, правительство, с просьбой максимально быстро начать здесь торговлю, чтобы город оживал, - говорит директор торговой сети. - И мы, конечно же, откликнулись.

Работу торговой точки обеспечивает электрогенератор. Поэтому ассортимент товаров здесь не такой широкий, как в Луганске. Это связано с технологией сохранности продуктов, которые нужно охлаждать. Однако директор Тараканов обещает, что скоро и в северодонецком магазине появятся все те же товары, что и в столичных супермаркетах.

- У нас стандартный ассортимент - более 20 тысяч наименований товаров. То же самое будет и в Северодонецке, - подчеркивает Тараканов.