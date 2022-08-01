Первый ремонт за двадцать лет

Строители из РФ стараются быстро и качественно сделать свою работу. Фото: ЛУГАНЬМЕДИА

В Счастье кипит работа. Строители из России ремонтируют здесь административное здание, педиатрическое отделение и клинико-диагностическую лабораторию больницы. Причем ремонтируют капитально. Такого внимания учреждение не видело последние два десятка лет. Официальному Киеву не было дела до больницы, которая так далеко находится. До ее пациентов, конечно же, тоже.

Мало того. Упадок - это одна беда, здание больницы к тому же пострадало во время боевых действий. По информации правительства ЛНР, 10 февраля 2022 года киевские силовики обстреляли ее корпуса из реактивных систем залпового огня «Град».

- Два снаряда попали в детское отделение и в клиническую лабораторию, - пояснили в пресс-службе правительства.

Теперь строители, приехавшие из России, ведут восстановительные работы.

- Эти ребята знают толк в своей работе, больница будет отремонтирована по высшему уровню, - уверен луганчанин Олег Воронов.

Главный врач больницы города Счастье Олег Супрун тоже самого высокого мнения о качестве работ.

- Огромная благодарность! Я видел немало ремонтов, но чтоб так качественно работали строители, выполняли так добросовестно свою работу, вижу в первый раз, - отметил Супрун.