Автомобилистам - зеленый свет: Новые водительские удостоверения выдают без госпошлины

Водители из Донбасса получили уникальную возможность получить российские права без сдачи экзамена и уплаты пошлины

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым освободил жителей Донбасса и Украины от госпошлины за получение российского водительского удостоверения. До этого она составляла 2 тысячи рублей.

Народ воспринял нововведение с восторгом.

- Мы все больше де-факто становимся Россией. Тем более что этим решением снимается масса проблем для водителей, которые въезжают на российскую территорию, - прокомментировал дончанин Андрей Борисов.

Новый закон стал еще одной хорошей новостью для владельцев авто. Первая порадовала их в середине июня, когда было подписано постановление правительства РФ об обмене водительских удостоверений, выданных МВД ДНР, ЛНР и Украины, на российские национальные водительские удостоверения без экзаменов.

Но важная деталь: в федеральных документах четко определены категории граждан, которые могут воспользоваться предоставленными льготами. Это:

граждане ДНР или ЛНР;

граждане России, получившие гражданство в упрощенном порядке;

граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие на территорию России после 21 февраля 2022 года из ЛНР, ДНР или Украины и имеющие один из следующих документов: разрешение на временное проживание в РФ; вид на жительство в РФ; удостоверение беженца; свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ; свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Народ воспринял нововведение с восторгом.

СПРАВКА «КП»

Для замены прав на российские нужно явиться в отделение ГИБДД. Там попросят заявление, медицинскую справку по форме № 003-В/у, паспорт, старое водительское удостоверение. А также понадобится нотариально заверенный перевод на русский язык паспорта и прав.

Медсправку можно получить в любом аккредитованном для проведения медкомиссии учреждении здравоохранения или поликлинике. Перечень таких учреждений можно уточнить в ГИБДД. В поликлинике необходимо посетить психоневролога и нарколога, пройти осмотр у хирурга, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, а также сделать ЭЭГ и ЭКГ. После этого свое заключение даст терапевт.

Стоит помнить, что медкомиссия - услуга платная. Справка может обойтись в 2 - 3 тысячи рублей.

ВНИМАНИЕ

Заменить удостоверение без сдачи экзаменов и уплаты госпошлины можно только до 1 марта 2023 года. Поэтому не стоит откладывать этот важный вопрос на потом.