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Политика1 августа 2022 15:40

Автомобилистам - зеленый свет: Новые водительские удостоверения выдают без госпошлины

Чтобы заменить украинские права на российские, даже экзамен сдавать не надо
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Водители из Донбасса получили уникальную возможность получить российские права без сдачи экзамена и уплаты пошлины

Водители из Донбасса получили уникальную возможность получить российские права без сдачи экзамена и уплаты пошлины

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым освободил жителей Донбасса и Украины от госпошлины за получение российского водительского удостоверения. До этого она составляла 2 тысячи рублей.

Народ воспринял нововведение с восторгом.

- Мы все больше де-факто становимся Россией. Тем более что этим решением снимается масса проблем для водителей, которые въезжают на российскую территорию, - прокомментировал дончанин Андрей Борисов.

Новый закон стал еще одной хорошей новостью для владельцев авто. Первая порадовала их в середине июня, когда было подписано постановление правительства РФ об обмене водительских удостоверений, выданных МВД ДНР, ЛНР и Украины, на российские национальные водительские удостоверения без экзаменов.

Но важная деталь: в федеральных документах четко определены категории граждан, которые могут воспользоваться предоставленными льготами. Это:

граждане ДНР или ЛНР;

граждане России, получившие гражданство в упрощенном порядке;

граждане Украины или лица без гражданства, въехавшие на территорию России после 21 февраля 2022 года из ЛНР, ДНР или Украины и имеющие один из следующих документов: разрешение на временное проживание в РФ; вид на жительство в РФ; удостоверение беженца; свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ; свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Народ воспринял нововведение с восторгом.

Народ воспринял нововведение с восторгом.

СПРАВКА «КП»

Для замены прав на российские нужно явиться в отделение ГИБДД. Там попросят заявление, медицинскую справку по форме № 003-В/у, паспорт, старое водительское удостоверение. А также понадобится нотариально заверенный перевод на русский язык паспорта и прав.

Медсправку можно получить в любом аккредитованном для проведения медкомиссии учреждении здравоохранения или поликлинике. Перечень таких учреждений можно уточнить в ГИБДД. В поликлинике необходимо посетить психоневролога и нарколога, пройти осмотр у хирурга, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, а также сделать ЭЭГ и ЭКГ. После этого свое заключение даст терапевт.

Стоит помнить, что медкомиссия - услуга платная. Справка может обойтись в 2 - 3 тысячи рублей.

ВНИМАНИЕ

Заменить удостоверение без сдачи экзаменов и уплаты госпошлины можно только до 1 марта 2023 года. Поэтому не стоит откладывать этот важный вопрос на потом.

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