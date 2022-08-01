США стягивают авианосцы, Китай – войска: станет ли Тайвань местом столкновения двух ядерных держав

США стягивают авианосцы из-за намерения Нэнси Пелоси лететь на Тайвань. Фото: REUTERS

Третий по важности в американской политической иерархии лидер, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси все же посетит Тайвань. Объявлено, что визит запланирован на 2-3 августа. Пелоси побывает в тайваньском парламенте и встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Пелоси обещала быть на Тайване в начале этого года, но поездку перенесли из-за того, что мадам спикер заболела COVID-19. Белый дом и тогда, и сейчас всячески отговаривал ее от посещения Тайваня. О недопустимости официальной поездки говорили в Пекине, где даже грозили перехватить самолет с американской делегацией.

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Поездка резко усилила риски военного противостояния между Китаем и непризнанным Тайванем. Даже в Вашингтоне считают, что демонстративное посещение острова столь высокопоставленным политиком может привести к серьезной эскалации не только китайско-тайваньских, но и китайско-американских отношений. Президент США Джо Байден открыто заявил, что в Пентагоне планы Пелоси включить Тайвань в программу своего азиатского турне «не считают хорошими», но признал, что не в состоянии повлиять на планы спикера.

Китайский МИД уже сообщил о начале «серьезной подготовки» к визиту. «Мы неоднократно заявляли американской стороне о нашей серьезной озабоченности по поводу возможного визита спикера Пелоси на Тайвань и о нашем решительном неприятии этого визита», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Сообщается также, что Пекин донес свою обеспокоенность до Вашингтона и по неофициальным каналам, сделав в это в очень угрожающей форме, также напомнив в очередной раз, что КНР считает Тайвань частью своей территории, а тайваньский вопрос является ключевым и одновременно наиболее деликатным в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Пока же Пентагон начал стягивать к Тайваню авианосцы.

Как сообщил радио «Комсомольская Правда» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев: «Конфликт вокруг Тайваня на сегодняшний день раздут. Американцы выступают здесь как провокаторы. Приземлится Пелоси на Тайване или не приземлится - это имеет какое-то значение с точки зрения изменения баланса сил, с точки зрения фундаментального изменения отношения к Тайваню? В краткосрочном плане – нет. Стратегия сдерживания Китая, которую провозгласили Соединенные Штаты Америки, не начинается и не заканчивается визитом Пелоси».