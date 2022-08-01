Что известно о новом министре доходов и сборов ДНР Дмитрии Шмелеве

Премьер Виталий Хоценко (слева) и министр Дмитрий Шмелев. Фото: Министерство доходов и сборов ДНР

В начале июля премьер-министр ДНР Виталий Хоценко представил общественности новый кабмин республики. Одним из тех, кто получил назначение, стал налоговик Дмитрий Шмелев. Задачи перед ним стоят очень амбициозные.

По словам председателя правительства Виталия Хоценко, перед всеми министрами стоит задача ускорить переход республики на российские правила работы. Собственно, именно потому часть ответственных постов в донецком правительстве заняли российские специалисты.

- Мы идем на сближение с Российской Федерацией, переходим в ее правовое поле. Наша задача - сделать так, чтобы нормативы, которые исторически сложились в России, в кратчайшие сроки начали действовать на территории республики, - заявил Хоценко.

Особая задача ложится на плечи министерства налогов и сборов. Расходы в республике огромны, нужно пополнять доходную часть бюджета, но делать это так, чтобы не остановить промышленность и дать возможность развиваться частному бизнесу, который и так изнурен обстрелами ВСУ и сложностями с получением инвестиций.

- ФНС России сегодня представляет собой одну из самых прогрессивных систем в мире. И мы хотим, чтобы здесь, в республике, налоговая система представляла собой такую же высокотехнологичную систему, - отметил Виталий Хоценко.

Министр доходов и сборов Дмитрий Шмелев отметил для себя и своего ведомства несколько основных задач. Помимо внедрения российской правовой базы, это диалог с предпринимателями и выстраивание сбалансированной налоговой системы.

- Важны вопросы, связанные с балансировкой налоговой нагрузки. Мы планируем обсуждение этих вопросов с предпринимательским сообществом, - пояснил Шмелев.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дмитрий Шмелев.

Дмитрий ШМЕЛЕВ родился в 1981 году в Геленджике. В 2003-м окончил Донской государственный технический университет по специальности, связанной с программированием, и тогда же поступил на работу в Федеральную налоговую службу России.

В 2005 году получил специальное экономическое образование в Кавказской академии государственной службы. Потом занимал различные посты в налоговой службе, где получил большой опыт в применении законодательства к практической работе бизнес-сообщества.

В 2020 году стал заместителем руководителя УФНС России по Ростовской области.