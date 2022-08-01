За восемь дней смены в Мариуполе помощь получили 1083 жители города, в том числе 146 детям.

В городе на данный момент работает всего одна больница, не хватает бригад скорой помощи. Поэтому поликлиника на колесах, появившаяся в городе в рамках шефской помощи регионов России Донбассу и освобожденным территориям, оказалась как нельзя кстати.

«Да у вас давление!»

- Сейчас у нас нет почти ничего, чтобы контролировать состояние здоровья и лечиться, - жалуется жительница Мариуполя Марина Шапошникова. Она пришла в медцентр с непрекращающейся головной болью и надеется, что медики из Тулы ей помогут. - Вы нам нужны как воздух, солнце и вода. Спасибо большое, что не побоялись, приехали и заботитесь о нас.

Кстати, по словам главного врача Суворовской центральной районной больницы Алексея Никифорова (фото слева), работающего в передвижном центре, очень много обращений поступает от людей с высоким давлением. Каждый день медики выявляют у пациентов гипертонический криз.

- Еще нужна помощь больным, которые больше месяца просидели в подвале, - добавляет Никифоров. - У них патологии легких, обострились хронические заболевания.

Мариупольцы тепло отзываются о тульских медиках. Называют их спасителями и настоящими героями.

- Спасибо, что вы приехали и помогаете людям, - благодарит их мариупольчанка Наталья Борисенко (фото в центре). - В городе много бабушек и дедушек, которые еле дышат, еле ходят. Они остро нуждаются в медицинской помощи, а благодаря вам они ее получат и будут здоровее, проживут дольше.

А недавно на прием к врачам из Тулы пришла Светлана Иванова (фото справа). И привела свою пожилую соседку Татьяну Васильевну, которую мучили головные боли, покалывания в сердце и низкое давление.

- Они буквально вытащили ее с того света. Васильевна прямо с ног валилась, - рассказывает Светлана. - Доктора ее осмотрели, взяли анализы и выписали лечение. Лекарства дали бесплатно и сказали приходить к ним наблюдаться. Через несколько дней она и забыла, что болела.

Другая жительница Мариуполя - Ольга Гапская пришла в медицинский центр с высоким давлением, которое не сбивалось долгое время. Теперь и она благодарит врачей за лечение и бесплатные медикаменты. Говорит, что при Украине такого отношения к больным никогда не было.

- Мне доктор выдал лекарств на целую неделю и сказал, если не помогут, чтобы я пришла снова. Мне было приятно, что о нас так заботятся. Я уже и не помню, чтобы о пациентах так заботились, - говорит пенсионерка.

В режиме нон-стоп

За восемь дней смены в Мариуполе первая группа из 12 врачей - терапевты, педиатр, врач УЗИ, врачи-стоматологи - оказала помощь 1083 жителям города, в том числе 146 детям.

- Я лечила зубы и взрослым, и детям с утра до вечера, не останавливаясь ни на одну минуту. Мы работали в режиме нон-стоп, после смены сваливались «без рук, без ног». Люди нас ждали, благодарили. Говорили очень теплые слова. Это дорогого стоит, - поделилась впечатлениями о работе в Донбассе заведующая филиалом тульской областной стоматологической поликлиники Анна Грицаюк.

Сейчас она и доктора, которые с ней работали в передвижном центре, вернулись домой в Тулу. Их в скором времени заменит новая смена тульских врачей.