Андрей Турчак и Алексей Наумец вручили госнаграды десантникам и морпехам, которые приняли участие в спецоперации на Украине

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2 августа Россия отметит День ВДВ. Накануне праздника секретарь Генсовета «Единой России» поблагодарил военнослужащих — десантников и морпехов — за ратный подвиг от своего имени и от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Этот подвиг сложно переоценить, - сообщил Андрей Турчак. - Вы защищаете землю Донбасса, возвращаете русский мир. Вы продолжаете то, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за это. Хотел бы пожелать вам скорейшего выздоровления. И, пользуясь случаем, поздравить с наступающим днем Воздушно-десантных войск».

В свою очередь, заместитель командующего ВДВ России Алексей Наумец отметил, что те из военных, кто захочет и дальше продолжить службу в ВДВ, смогут это сделать.

«Спасибо за вашу стойкость, храбрость, мужество. Все, кто захочет продолжить дальше службу, независимо от тяжести ранения — будет продолжать служить в воздушно-десантных войсках. Вы не останетесь один на один со своими проблемами — мы одна семья», — подчеркнул военный.

Также Андрей Турчак и Алексей Наумец поблагодарили врачей госпиталя за помощь, которую они оказывают военнослужащим.