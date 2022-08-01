В ритме мирной жизни

Абитуриенты подают документы на поступление в херсонские вузы.

Херсон - небольшой провинциальный городок. Похожих в ближнем Подмосковье пруд пруди. Хотя в некоторых местах зданиями и архитектурой Херсон напоминает, скажем, российские миллионники. Такие как Ростов-на-Дону или Воронеж.

Здесь, как и во многих других городах, местные с особой любовью относятся к дореволюционной истории своего города, причем даже умышленная украинизация на протяжении многих лет не смогла победить эту любовь.

В парках и скверах Херсона сегодня, как и раньше, спокойно прогуливаются люди. Улицы и дворы ожили. Словно и не было обстрелов, давления и ненависти со стороны Киева. Мирная жизнь, как говорится, берет свое. Даже в глазах прохожих можно разглядеть надежду на светлое будущее, в котором они уверены.

Местные жители снимают украинские флаги и устанавливают российские.

Уже несколько месяцев здесь ходят автобусы, появляются новые магазины. Как сообщили в пресс-службе администрации, в троллейбусном парке пока работает около 20 рейсовых троллейбусов. Раньше их было на порядок больше, но все сейчас никто в рейс не выпускает: часть херсонцев уехала из города в первые же дни спецоперации, и пассажиропоток не такой уж и большой. Но многие семьи постепенно возвращаются домой. Город успокаивается.

- Херсон - мой родной город. Я всем сердцем люблю это место, поэтому для меня это очень большая честь, что регион постепенно становится русским. Порой от гордости за свое место даже слезы на глазах выступают, - рассказывает местная жительница Ольга Котлова.

По словам местных жителей, на улице довольно много гражданских автомобилей. Если сравнивать с территориями, которые все еще находятся под контролем Киева, здесь даже цены на все сильно отличаются.

Херсонские новобрачные получают свидетельства о браке российского образца.

- Еще месяцев семь-восемь назад здесь было очень дорогое топливо. Мне даже иногда приходилось отказываться от личной машины, чтобы хватало денег на еду и прочие расходы. Бензин постоянно рос и рос в цене. Но сейчас совсем другая ситуация. Цены ниже в два, а то и в три раза. Но, кроме этого, еще и сильно понизились цены на продукты, овощи, фрукты, - отмечает житель Херсона Владимир Шимец и добавляет, что острого топливного кризиса на Херсонщине уже нет. Хотя руководство города и признает, что топливный приоритет сегодня - это обеспечение работы предприятий и фермерских коллективов. Тем не менее жители не обижены.

На сегодняшний день самый важный вопрос, которым задается почти каждый херсонец: каким же будет будущее родного города и Херсонской области? По словам главы администрации области Владимира Сальдо, ответ во многом зависит от самих жителей, большинство из которых полностью поддерживает вхождение в состав Российской Федерации. На «острие» сегодня - восстановление пришедших за времена власти Украины в упадок промышленности, социальной и курортной сферы. И жители Херсонщины надеются, что все это удастся поднять уже в составе России.

На улицах областного центра появились плакаты, напоминающие, что Херсон - город с русской историей.

Переживать местным жителям уже не о чем: все самые важные объекты города, в том числе промышленные, находятся под надежной охраной. Подразделения Росгвардии и днем и ночью делают все, чтобы обеспечить жителям крепкую безопасность.

Как рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, ранее около 80% выпущенных украинскими военными снарядов по территории Херсонской области сбили силы ПВО. Он также добавил, что с начала военной спецоперации в Херсонской области зафиксировали около 3,7 тысячи выпущенных ВСУ снарядов.

В Херсонском профессиональном колледже музыкального искусства полным ходом проходит подготовка к мероприятию «Звезды Херсона».

И все-таки местные жители забывают о том, что такое страх. Никто уже не боится выходить на улицу, засыпать ночью и не думает: «А вдруг воздушная тревога?!»

- Сейчас уже кажется, что все это было в прошлой жизни. Появилось спокойствие и полное чувство безопасности, - рассказывает «КП» херсонец Владимир Шимец. - По улицам ходят российские военные, которые охраняют город и область от атаки ВСУ и терактов.