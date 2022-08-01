Помощь с доставкой на дом

С момента создания мобильной социальной группы принято 450 звонков.

Мобильный социальный офис открылся в Херсоне 14 июля, и его специалистам уже удалось помочь многим местным жителям. Что сделано в первые дни работы, кто первым обратился за помощью, «Комсомолка» узнала в департаменте труда и социальной политики Херсонской области.

Соцработник приедет сам

Мобильный социальный офис создан прежде всего для того, чтобы не оставить без помощи тех, кто сам не может отвезти документы в соцучреждение, чтобы оформить положенные льготы.

- Первые, кого мы посетили, это мама с ребенком, страдающим спинально-мышечной атрофией, то есть у него первая группа инвалидности - он нуждается в постоянном внимании и уходе, - показали фото участники выездной группы.

Специалисты приезжают к клиентам на дом, рассказывают о нормах законодательства в сфере социальной защиты, помогают оформить пенсионные и социальные выплаты.

От человека к человеку

Обратиться в мобильный социальный центр могут несколько групп населения. Сюда относятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи, которые ухаживают за инвалидами, одинокие матери и другие.

- Наша мобильная группа взяла заявление на оформление пособия и передала в управление социальной защиты населения, который находится в Херсоне по улице Перекопской, 166. Также посетили дом-интернат семейного типа, где живет сразу десять деток, привезли им гуманитарную помощь, - перечисляют специалисты.

Потом заглянули с пакетами гуманитарной помощи к бабушке с двумя внуками на попечении. А еще специалисты собрали у местных жителей с полсотни заявлений на получение пенсии в пенсионном фонде, также будет организована адресная доставка этих пенсий.

- На нашу горячую линию поступает очень много звонков, и мы пытаемся понять проблему каждого и помочь, а именно подсказать, направить, проинформировать, куда человек может обратиться по месту жительства - в городе и в селах, подсказать, какие центры по предоставлению социальных услуг могут принять граждан.

ПРИНЯЛИ 450 ЗВОНКОВ

Работа строится следующим образом: поступившие на данный момент заявки группируются, составляется маршрут, и специалисты выезжают по нему: привозят гуманитарную помощь, забирают заявления, чтобы передать их по назначению в учреждения - управления социальной защиты населения и Пенсионный фонд.

Всего же с момента создания мобильной социальной группы принято 450 звонков, лично 62 заявления, сегодня расфасовано 43 набора для доставки гуманитарной помощи маломобильным группам населения.

- Всю информацию о нуждах людей мы передаем в управление труда и социальной политики Херсона, а также в районные управления труда и социальной политики в городах Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, в Геническом районе и других территориях, - рассказали в областном департаменте. - Кроме того, сейчас у нас в разработке система мобильных бригад, которая будет работать по области.