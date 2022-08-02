Анекдоты: Мало кто знает. Жена Левши, подковавшего блоху, могла подоить тлю.

Жена - мужу:

- Я же тебя просила не мешать мне! Из-за тебя я уронила поваренную книгу, она захлопнулась, и теперь я не знаю, что сварила на обед…

* * *

Они задавали сочинение на тему: «Ваше мнение о персонаже», а потом ставили тебе двойку, потому что твое мнение не совпадало с общепринятым.

Это все, что нужно знать об образовании.

* * *

Всем привет! Кому интересна бесплатная экскурсия на вертолете для 4 человек? Мы ищем еще 2 человек, которые готовы к нам присоединиться. Вылет рано утром из д. Кукуевка, летим на Кипр, где позавтракаем, а после - круиз на яхте с обедом. Затем мы летим вдоль побережья, чтобы увидеть дельфинов, и возвращаемся на ужин. Около 22.00 вылетаем домой. Если кому интересно, пишите мне в личку. Нам нужен кто-то с вертолетом и яхтой, иначе путешествие может не состояться.

* * *

Все когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны. Вот за патроны особенно обидно.

* * *

Увидел в магазине томатный сок в банках. Дай, думаю, вспомню вкус детства. Ну и взял две бутылочки портвейна.

* * *

Абитуриент Иванов на вопрос брата-десантника «Куда поступать будешь?» ответил: «Тебе какая разница, дебил», - и поступил в институт Склифосовского.

* * *

Мужчин надо удивлять. Вот приходит он с работы домой, а ты квартиру в карты проиграла. Неожиданно? Неожиданно!

* * *

Спор пилота с техником - у кого работа сложнее. Техник спрашивает пилота:

- Ты в цирке видел медведей на мотоцикле?

Пилот отвечает:

- Ну видел!

- А ты видел, чтобы медведи эти мотоциклы ремонтировали?..

* * *

Сегодня в новостях диетолог сообщила об опасности для здоровья утренней чашки кофе на голодный желудок. Как думаете, лажа, или лучше перейти на кружечку пива?

* * *

- Пока все снимали на мобильники, как человек тонет, вы один бросились ему на выручку. Что вами двигало в тот момент?

- У меня телефон сел.

* * *

Всю жизнь не понимала, кем хочу работать, и думала, что однажды это пройдет.

Но оказалось, что я просто не хочу работать вообще.

* * *

Заходит бомж в церковь и начинает задувать свечки. Подходит батюшка:

- У вас что-то случилось?

- У меня сегодня день рождения...

* * *

Лайфхак.

Дамы, если хотите выглядеть на 10 лет моложе, то называйте всем свой возраст на 15 лет старше.

* * *

Объявление:

«Продам два лома для занятий настоящей мужской скандинавской ходьбой».

* * *

Террорист-смертник:

- У вас есть 30 секунд, чтобы выйти из зоомагазина, прежде чем я его взорву!

Черепаха:

- Сволочь!