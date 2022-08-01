Генерал-майор Геннадий Зайцев: Умер Михаил Головатов, у которого я принял «Альфу». Мы вместе освобождали заложников из самолета в Тбилиси

Генерал-майор, Герой Советского Союза, командир группы "Альфа" Геннадий Зайцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Здравия желаю, товарищ генерал, это Гамов.

- Да, слушаю, Александр.

- Вот сегодня пришла такая печальная информация, что Михаил Головатов умер…

- Первый раз слышу.

- …бывший командир «Альфы».

- Да. Ну, что? Печальная новость.

- Вы же его хорошо знали.

- Конечно, а как же.

- Кто кого сменил? Что-то я запутался.

- Я его менял. Когда во второй раз вернулся командовать "Альфой".

- Это было в каком году?

- В 92-м. Ельцин меня вновь туда «турнул», в «Альфу». Вот так, Александр Петрович...

- Я вам прочитаю, что тут написано про него. Может быть, вас не хотят расстраивать ребята-«альфовцы», поэтому до вас известие еще не дошло.

- Я первый раз слышу, никто ничего не говорил.

Ветеран спецслужб, зам.командира группы Альфа в 1991 г. Михаил Головатов Фото: Иван ВИСЛОВ

- Как жалко, 73 года ему всего было, мог бы еще жить. Что он был за человек? Расскажите, может быть, какой-то эпизод…

- Эпизод… Он с первого набора в «Альфе», с 1974-го. Самый что ни на есть старослужащий товарищ. И служил до 92-го.

- Вот сообщение ТАСС - за понедельник, 1 августа. «Прошел путь от младшего разведчика до командира подразделения За годы службы неоднократно участвовал в сложнейших спецоперациях, в том числе в Афганистане, где охранял в составе группы высших руководителей…»

- Бабрака Кармаля.

- Да, Бабрака Кармаля, который в 80-е руководил Афганистаном. У Михаила Головатова - и награды - все боевые. Орден Красного Знамени, Красной Звезды, «За личное мужество», «Почета», медаль «За отвагу».

- Правильно написано.

- Может быть, еще что-то вспомните о нем?

- 13 января 1991-го Миша возглавлял группу сотрудников, которые штурмовали телецентр в Вильнюсе.

- Это самое неблагодарное дело.

- Очень неблагодарное. Горбачев тогда от всего открестился, сказал: мол, я их туда не посылал. И наших четверых «альфавцев», в том числе и Михаила, там, в Вильнюсе, обьявили «военными преступниками». а это значит, срока давности такое «преступление» не имеет.

- Да, досталось же ему в жизни…

- Для подразделения нашего он сделал очень много полезного. Да, участвовал во многих специальных операциях, не только в Афганистане, но и внутри страны. Ордена, они ведь просто так не даются.

Вот - хотя бы Тбилисская операция, где он получил орден Красного Знамени.

- А что за операция?

- Освобождение заложников в самолете. Это - ноябрь 1983-го. Операция была сложная, Головатов участвовал в группе захвата.

- А руководил кто?

- Руководил операцией? Зайцев Геннадий Николаевич…

- Извините, товарищ генерал, что забыл вот.

- Я хочу сказать, Миша ветеран «Альфы» самый «ветеранистый».

- Простите, что я с такой печальной вестью к вам сегодня обратился, товарищ генерал.

- Ну, а что делать? Ничего не сделаешь, жизнь, она вот такая штука, имеет начало и конец, как говорится.

- Вам здоровья, Геннадий Николаевич.

- Спасибо, Александр Петрович. Я вас очень уважаю и очень люблю.

- Взаимно.