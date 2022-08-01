Алла Пугачева потеряла место самой популярной российской звезды

Алла Пугачева уступила пальму первенства бывшему мужу - Филиппу Киркорову. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В рамках ежеквартального рейтинга инфлюенсеров исследовательский холдинг Ромир назвал 10 лидеров мнений россиян в категории «Музыка».

Ранее несколько сезонов подряд лидером в представленном рейтинге уверенно оставалась Алла Пугачева. Однако, по результатам последнего исследования, примадонна опустилась на четвертую строчку.

Первое место этим летом за Филиппом Киркоровым. Король сцены обогнал многих коллег: Олега Газманова, Сергея Шнурова, Николая Расторгуева и других известных музыкантов. На втором месте - Ольга Бузова. Следом за поющей теледивой тройку лидеров замыкает Олег Газманов. В топ-10 «самых-самых» музыкантов вошли Григорий Лепс и Николай Басков.

А вот Баста и Алишер Моргенштерн (признан иноагентом), по мнению аналитиков центра, лидирующие позиции в летнем сезоне растеряли

Напомним: во время недавних гастролей в Крыму Филипп Киркоров навестил в госпитале российских военных, которые защищают честь России в спецоперации на Украине.

- В день своего концерта я узнал, что здесь на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг, которых просто бесценен,-сказал на своём крымском сольнике Филипп Киркоров.-Я сказал себе, что обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт. Потому что пока мы там поем, развлекаем людей, люди кушают мороженое, они отдают свою жизнь за нас.

Военнослужащие после визита артиста поделились своими эмоциями с «Комсомолкой»: «Эмоции положительные. И подарки подарил, разрешил сфотографироваться. Человек очень простой и отзывчивый. Очень приятно, что пришел нас проведать. В такие моменты, когда видишь поддержу от людей, понимаешь, зачем мы там были».