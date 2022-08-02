Можем напоить весь мир: Сын кубинского дипломата уехал из Москвы в деревню и производит иван-чай

Ибраим Кабрера и его богатство - иван-чай. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

- Это наверняка полезнее, чем какая-нибудь Coca-Cola! - отозвался недавно Владимир Путин об иван-чае. И пообещал дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву - заняться развитием производства исконно русского напитка.

Что же это за чай такой, как его делают и с чем его едят... вернее, пьют? Чтобы разобраться, я отправилась в Ярославскую область, где производство иван-чая уже давно освоил Ибраим Кабрера - фермер с кубинскими корнями и необычной судьбой.

ОСТРОВОК СВОБОДЫ

Ибраим - сын москвички и кубинского дипломата. Родители познакомились в конце 60-х, когда СССР и Куба крепко дружили и студенты с карибского острова обучались в советских вузах по обмену. Кабрера-старший был одним из них.

- Родился в Москве, потом родители увезли меня на Кубу, - рассказывает Ибраим. - Но отец с матерью разошлись, и, когда мне было четыре года, мы с мамой и сестрой вернулись на родину. - В разных фирмах успел потрудиться, а после 30 лет в городских пробках стало меня накрывать чувство тоски по деревенской жизни, - делится Ибраим.

Свой островок свободы кубинец искал несколько лет, и в итоге приглянулся ему участок площадью 20 гектаров в лесу, с историческим названием «Кузина Гора» - от Переславля-Залесского 40 км. Так с 2013 года у Кабреры началась другая жизнь.

- Лет в 40 я пришел к мысли, что центр Вселенной вообще-то не я, а Бог, - вспоминает Ибраим. - С этой позиции полностью переосмыслил свою жизнь, бросил выпивать, курить. Мне стало неинтересно проводить время с прежними друзьями. Единственное, что осталось от столичной жизни, когда я сюда перебрался, - это удаленная работа в области интернет-маркетинга, которую специально освоил, когда готовился к переезду «на землю». Доход был приличный, хотя работал я всего 3 - 4 часа в день.

Этот большой деревянный сарай - чайный цех кубинца. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ПОДСКАЗКА СУДЬБЫ

Осваивать деревенскую жизнь Ибраим начал с кузницы. Изучил теорию по интернету. Выковал с десяток ножей. Раздарил друзьям. А потом, как в кино бывает, в одно прекрасное летнее утро оглядел свой участок - а там розовых цветов иван-чая (он же кипрей) видимо-невидимо. И понял Кабрера, что раз лес дает так много добра, нужно возрождать исконно русский промысел.

Por qué no? - как говорят на Кубе. Почему бы нет?

Но любой бизнес требует инвестиций. Благодаря удаленке деньги были, и гигантских вложений не требовалось. Ибраим построил рядом с домом на участке «чайный цех» - большой деревянный сарай. В нем установил 10 мялок, гранулятор, оборудовал сушилку. Все это обошлось примерно в 500 тысяч рублей.

Кубинец стал осваивать нехитрую на первый взгляд технологию производства иван-чая. Но нюансов в ней, как оказалось, не счесть.

Перво-наперво листья иван-чая нужно собрать. Деревенские с радостью участвуют в сборе, оплата у Ибраима достойная - по 50 рублей за килограмм. Сборщики - из близлежащих сел, в основном женщины.

- В среднем женщина за два-три часа может собрать до 40 кг сырья, - объясняет Кабрера. - Умножаем на 50 рублей, получаем 2000. В деревне таких заработков не найти. Если месяц поработать, то 60 тысяч твои. У меня были стахановцы, которые собирали до 100 кг в день.

Травы сушатся на небольших сетчатых лотках. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ОТ ПОЛЯ ДО ЧАШКИ

Заготовка иван-чая - сезонное занятие. Сбор начинается в июне и длится до конца июля. Рабочий день Ибраима в этот период начинается в 4 утра и заканчивается около полуночи. В эти дни он, вегетарианец, иногда ест животную пищу - организм требует из-за больших нагрузок.

Собранное сырье Ибраим высыпает на спанбонд (нетканое полотно, в основном используется как укрывной материал) и раскладывает в тени на стеллажах. И держит его там около двух суток, периодически перемешивая. Дальше начинается магия - процесс превращения листиков кипрея в основу для полезного и вкусного напитка. Состоит из нескольких этапов.

1. Разминание

Материал нужно размять, чтобы лист пустил сок. Раньше мяли вручную разными способами, сейчас используют небольшие электрические мялки активаторного типа.

2. Ферментация

Помятую траву отправляют на ферментацию - это брожение чайного листа за счет особых ферментов кипрея и микроорганизмов. Для этого листья кипрея от 6 до 12 часов выдерживаются в больших посудинах. Ферментированный чай обретает тот самый особый вкус.

3. Сушка

«Продвинутый чайник», а Ибраима смело можно назвать таковым, по запаху определяет, когда материал нужно отправлять на сушку. У Ибраима это небольшие помещения со стеллажами. Обогрев с помощью небольшой печки, сделанной из газового баллона. Иван-чай и другие травы около 12 часов сушатся на больших сетчатых лотках при температуре 30 - 40 градусов. Это называется щадящей сушкой, при которой все полезные свойства сохраняются.

4. Дозревание

Последний этап - дозревание чая в мешках, минимум 1 месяц. Наиболее насыщенный вкус у чая, который выдерживался год. Все, готово к употреблению!

Листья иван-чая завяленные, подсушенные, почти готовые к употреблению. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС

У Кабреры сбыт хорошо налажен: 3000 постоянных покупателей со всей России, а также из Европы, Австралии, Японии, США, Канады. Для них Ибраим заготавливает более тонны продукции в год.

В интернет-магазине Ибраима Кабреры ivan-chay.su - десятки наименований. Одного иван-чая несколько видов, чистого и в купаже: зеленый, смородиновый, с лимонником, цветочками кипрея (второе название иван-чая), гранулированный с золотым корнем и т. д. Но, помимо него, немало различных трав: черемуха сушеная, лист земляники, цветки василька, донник лекарственный, крапива сушеная, березовые почки, таволга, еловая хвоя и т. д.

Клиентам Ибраим рассылает чай по почте. Упаковывает в бумажные пакеты, которые оптом заказывает из Москвы.

Розничная цена иван-чая от Ибраима за 100 г - от 100 до 300 рублей, в зависимости от состава купажа. Оптовая - от 900 рублей за кило. К слову, в магазинах цены минимум вдвое выше.

- Иван-чай - выгодный бизнес, себестоимость примерно 500 рублей за кг, - раскрывает бухгалтерию Кабрера. - При этом чайный рынок в России огромный, несмотря на большую конкуренцию. Я призываю как можно больше людей уезжать из мегаполисов и заниматься заготовкой чая или другим промыслом по душе.

Спрашиваю, ударили ли по нему антироссийские санкции.

- По производству - ничуть, - отвечает фермер. - А вот по моим покупателям за границей - да. Нет возможности перевести оплату. А раз нет денег - нет и чая.

- На объемах продаж это сказалось?

- Нет, по России все уходит так, что и не хватает.

А когда сезон иван-чая заканчивается и основа для напитка тихо-мирно сушится в мешках, Кабрера заготавливает грибы. С этим тоже помогают сборщики. Один из них в прошлом году умудрился заработать за месяц 150 тысяч рублей.

Иван-чай Ибраима Кабрера продается в местном магазинчике Переславля-Залесского Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

50 ЛЕТ - БОЛЕЗНЕЙ НЕТ

Разумеется, наша с Ибраимом беседа проходит за чашечкой иван-чая. Мне приходилось пробовать его и раньше, но на сей раз чай оказался достаточно терпким, но без горечи. И не оставил неприятного послевкусия, как это порой бывает с подобными чаями.

- Ибраим, это чистый иван-чай?

- Нет, здесь купаж, не менее 10 трав в составе. Есть листики земляники, таволга. Я люблю сочетать иван-чай с разными растениями. Получаются хорошие успокоительные, тонизирующие сборы. В пандемию делал чай-антигрипп. Соединил около 20 трав, и получился отличный сбор, избавляющий

от болезненных состояний.

- А сами вы травами лечитесь?

- Мне не приходится лечиться, потому что я не болею. Уже восемь лет пью травяные чаи, это лучшая профилактика от болезней, плюс здоровый образ жизни без алкоголя и табака, жизнь на природе, чистый воздух и вода, высокая физическая активность - все это составляющие крепкого здоровья. И в 50 лет чувствую себя гораздо лучше, чем в 40!

ВАЖНО!

Чем хорош напиток

Врач-эндокринолог, автор бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова:

- Иван-чай - неприхотливое растение. При разумном подходе мы могли бы напоить весь мир вкусным и полезным напитком, - говорит Зухра Павлова. - Благо территорий у нас хватает и заботливых рук тоже. А по противовоспалительным свойствам он может конкурировать со многими зарекомендовавшими себя в этой области веществами. Того же витамина С в иван-чае больше, чем в лимоне.

Иван-чай также содержит множество органических кислот, полисахариды, слизи (поэтому его используют при язвенных поражениях желудка и кишечника), дубильные вещества (полезны при воспалительных заболеваниях ротовой полости и глотки, а также патологиях кожи: экземе, высыпаниях, псориазе и т. д.). Обладает мочегонными свойствами. Иван-чай - кладезь микроэлементов, в нем много железа, марганца, бора. Также есть молибден, калий, кальций, литий, танин и т. д.

Пить иван-чай не следует, если есть индивидуальная непереносимость или аллергия на компоненты этого растения. Иван-чай не рекомендуется (по крайней мере в больших количествах) беременным и кормящим женщинам и детям до пяти лет.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Растет и производство, и экспорт

- По нашим оценкам, промышленным производством иван-чая занимаются более 100 компаний. Суммарно их объем не превышает тысячи тонн. Но в России много ремесленных промыслов, которые заготавливают до 10 тысяч тонн продукции, - рассказал «КП» глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов - тот самый,

который беседовал о напитке с Путиным. - При этом производство растет ежегодно в среднем на 30 - 40%. Могло быть и больше, но проблема в сбыте. Большой ассортимент иван-чая можно найти только в интернет-магазинах - Ozon и Wildberries. В торговых сетях он тоже есть, но в малых количествах и практически незаметен для покупателя.

Небольшая доля иван-чая идет на экспорт, в основном в Европу и Америку. Иностранцы ценят вкусный и полезный русский «натурпродукт». В 2020 году за границу отправили иван-чая на 1,5 млн рублей, в 2021 - на 3,5 млн рублей. По данным на июнь этого года, экспорт уже составил 3 млн рублей.

Кстати, если сравнивать потребление иван-чая с привычным чаем, то он уступает в десятки раз. До данным ассоциации Росчайкофе, каждый год россияне потребляют 140 тысяч тонн «обычного» чая.

- Сейчас иван-чай собирается как дикорос. А это малые объемы и высокая себестоимость. Наша задача - сделать так, чтобы иван-чай был доступен для продажи по ценам обычного черного чая, - объясняет Хлынов.