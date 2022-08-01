На словах – русофобы, а на деле – кушать хочется: раскрыто, как Европа обходит собственные санкции

Европа придумывает санкции против России, а затем ищет пути их обхода Фото: Shutterstock

Ох, уж эти санкции! Все, наверное, в курсе, что с 1 августа Евросоюз запретил импортировать из России уголь. Дескать, замерзаю, но не сдаюсь. Но если хорошо покопаться, то, уверен, окажется, что уголь из России продолжает поступать в страны ЕС. И вполне понятно, как именно. Европейские антисанкционщики на самом деле те еще схематозники. И товары из Европы, находящиеся под санкциями, по-прежнему поступают в Россию, равно как и наоборот.

Вот, например, Италия – страна, которая в авангарде антироссийских санкций Европы. Что ей уже аукнулось отставкой премьер-министра. Но если посмотреть на показатели внешней торговли Италии, то трудно не заметить одну любопытную особенность. В прошедшем июне сумма экспорта из Италии в Турцию составила 1,4 млрд. евро, что больше, чем на почти 500 млн показателей других месяцев, например, того же февраля. Загадочное явление, особенно, если учесть девальвацию турецкой лиры, в силу которой экспорт из Италии для Турции очень сильно подорожал. И, по вей экономической логике, такого быть не может. Покупательная способность у населения и турецких компаний снизилась, а закупать стали в полтора раза больше. А в годовом выражении и вовсе на 87% больше, чем в прошлом году. При том, что за последний год турецкая лира обесценилась практически вдвое.

Над такой загадкой могли бы сломать себе голову многие Нобелевские лауреаты по экономике, если бы разгадка феномена не находилась буквально рядом. За тот же месяц июнь буквально сногсшибательный рекорд поставил объем экспорта из Турции в Россию. И, вот же удивительное совпадение, объем турецкого экспорта в РФ в июне превысил обычные ежемесячные показатели более чем на 400 млн долларов. Тут еще надо бы учесть, что евро стал стоить дешевле доллара, пусть и ненамного.

Так и хочется спросить, кто же этот волшебник, который смог так мощно нарастить показатели внешней торговли? Но все и так все уже поняли. Как говорится, ларчик просто открывался, и санкции санкциями, а кушать хочется всегда. И желательно – повкуснее.

Вот и приходится итальянцам идти через посредников, чтобы заработать себе ту денежку, которую они привыкли получать с российского рынка. Уверен, что если посмотреть торговый баланс той же Италии с другими странами, то вдруг выяснится, что резко вырос импорт из какой-то другой страны. В которой, не исключено, неожиданно нашлись месторождения полезных ископаемых, в частности, нефти и того же угля.

Правда, геологам ничего о подобных открытиях не известно, но бизнес, судя по всему, их очень активно эксплуатирует.

Абсолютно параллельно с санкциями. Как с уже действующими пакетами, так и в ходе придумывания новых. Потому что, как гласит народная мудрость, вода дырочку найдет, а бизнес отыщет возможность удовлетворить спрос, тем более, если товар вдруг оказывается дефицитным.

А вы говорите – санкции. Это кому надо санкции. А кому надо другое – тем возможности зарабатывания прибыли из воздуха.

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