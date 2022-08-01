Миллиардами по губам: как союзники наказали Украину за ложь

Украина требует все больше финансовой помощи у Запада. Фото: Shutterstock

Еврокомиссии впору уже составлять таблицу высказываний украинских официальных лиц и экспертов, чтобы давать им перед выступлениями, дабы они врали более правдоподобно. А то ведь сегодня не помнят, что говорили вчера, а завтра не вспомнят, о чем врали сегодня.

Все, наверное, помнят, как советник президента Зеленского по экономике Олег Устенко весной хныкал, выпрашивая в качестве ежемесячного вспомоществования у Запада 4-5 миллиардов долларов ежемесячно, бо иначе пан президент вместе с Незалежной прикажут долго жить и приносить им на могилку красивые цветочки в четном количестве. А спустя каких-то три месяца тот же Олег Устенко в разы повысил необходимый оброк, который должен выплачивать Запад, при этом, безвозмездно, подняв планку с 5 млрд. долларов до 9 млрд. долларов ежемесячно и до конца года.

- Бедный Йорик! – впору было воскликнуть всем, кто слышал рыдания советника президента Украины по вопросам экономике. Который для какого-то совершенно непонятного подкрепления своей просьбы "дайте же денег!" приплел к дефициту бюджета Украины ВВП, размеры которого сейчас может разве что Алексей "Люся" Арестович или Антон "Антонина" Геращенко предсказать, и то по той причине, что им все равно, что и о чем врать.

Но тут на сцену буквально вчера вылез депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк. Который то ли не слышал стонов Устенко, то ли не понял их смысла. И буквально смыл всю ложь, с таким усердием нарисованную Устенко. Железняк отчитался, что расходы бюджета за июль составили 175 млрд. гривен.

- Это очень круто, ведь еще месяц назад у нас расходы были 232 млрд, а в мае вообще 250 млрд., - с гордостью отчитался Железняк. При этом он особо отметил, что доход бюджета за этот месяц составил почти 114,5 млрд. гривен. 86,9 млрд. гривен обеспечили налоговая и таможня, еще 27,5 млрд напечатал Нацбанк Украины.

То есть дефицит бюджета составил чуть более 60 млрд. гривен. Или в переводе по курсу 1,65 млрд. долларов США. Не 5 миллиардов и, уж тем более, не 9 миллиардов баксов, а чуть больше полутора миллиардов. Мосье, а куда вы просили в таком случае еще 7,5 миллиардов долларов? Или вы думали, что главное жалобно похныкать: "Дяденьки, дайте миллиард?" А уж там лукошко откроется и насыплет вам из рога изобилия по самое не балуйся. Так ведь это не украинцы, а европейцы и американцы, им пока память ваш Арестович своими заклинаниями и пассами не отшиб.

По всей видимости, вопросы именно такого плана и вынудили Еврокомиссию остановить выдачу Незалежной кредита на сумму до 8 миллиардов евро, которую в Киеве и Брюсселе публично и официально называли макрофинансовой помощью. Как мы и писали раньше, гигантская доля этой так называемой "помощи" является банальными кредитами, пусть данными и под льготный процент. Но эти "сладкие дни" миновали. Еврокомиссия остановила кредитные транши, потому что пришлось признать отсутствие "подушки безопасности" – страхового покрытия кредита. При этом, объем покрытия в случае Украины дошел до фантастического показателя – 70% от суммы кредита. Все потому, что финансовое взаимодействие с Незалежной несет в себе "повышенные риски".

Кстати, этой "подушкой безопасности" могли бы стать гарантии от стран Евросоюза. Но среди верных "союзников" Незалежной не нашлось ни одного государства, которое захотело бы рискнуть своими собственными 5,5 миллиарда евро. А просто не надо было так самозабвенно врать и беззастенчиво красть. Впрочем, и ЕС тоже не надо было лгать, называя кредиты помощью. Друг друга стоят, в общем.

Интересно, что пришлось порезать Кабмину Украины, чтобы вот так секвестировать бюджетные расходы? Вряд ли расходы урезали полиции и армии. А вот что врачам и учителям – так это к бабке не ходи.

Похоже, в Европе наконец-то поняли, что никакие припарки Украине уже не помогут. И что не удастся вернуть и ранее выданные кредиты, не то что новые.

Очень позднее у них там зажигание. Но лучше все же позже, чем никогда.