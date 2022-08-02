Военная спецоперация на Украине 2 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года.

Межведомственный координационный штаб России по гумреагированию зафиксировал очередные случаи преступлений киевского режима против мирных граждан. Кроме того, как заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев, украинские войска готовят взрыв двух мостов с целью обвинить в этом российских военных.

В офисе Зеленского заявили, что Киев и Вашингтон настаивают на разговоре между президентом США Джо Байденом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Также отмечается, что украинская сторона уже проинформировала США о ситуации на фронте и нуждах армии.

Войска Донецкой народной республики перешли трассу Ясиноватая – Константиновка, развив тем самым наступление в сторону Авдеевки. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, сейчас силы ДНР закрепились также в поселке Пески и развивают наступление в направлении Марьинки.