Вопрос дня: А вы что хотите успеть до конца лета? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алексей ПОДДУБНЫЙ (Джанго), певец:

- У нас запланирован концерт в поддержку военных в Крыму и Донецке.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- В идеале я планирую закончить новый роман. Надеюсь на его выход в начале сентября. Это будет книга о будущем, о том, как быстро меняется наша жизнь.

Олег СИРОТА, фермер:

- Я буду вкусно кормить, поить и заряжать позитивом весь август на своей сыроварне под Истрой. А 5 - 7 августа у нас фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» Там будет особенно интересно семьям с детками. Всех приглашаю.

Алексей СТОЛЯРОВ (Лексус), пранкер:

- До конца лета планирую проехать по новым регионам России. По крайней мере наша армия делает для этого все возможное.

Светлана КЛЮЧКИНА, член Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме:

- Планирую встречать рассветы, пока тепло, в самых красивых местах Москвы. Очень люблю смотровые площадки столицы - концерты на крышах. Но до сих пор не попала на крышу «Москва-Сити». Есть куда стремиться.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института развития парламентаризма:

- Я весь август планирую помогать Первому Всероссийскому слету операторов боевых квадрокоптеров «Дронница», который пройдет с 1 по 5 сентября на берегу озера Ильмень. Надо повышать навыки в пилотировании, это сейчас передовая отрасль.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), публицист, переводчик:

- Хотел построить себе новую студию, но не успел - враги мешают, политическая обстановка нестабильная.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- В военное время планами не делятся.

Артем, читатель сайта KP.RU:

- На море бы успеть махнуть! И на рыбалку! И за грибами! Ну какие еще могут быть планы на лето? Самые человеческие.